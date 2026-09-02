현대차, 모터스튜디오 서울 리뉴얼 1주년…자동차 동호회 합동 축제 연다

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 현대 모터스튜디오 서울 리뉴얼 1주년을 맞아 자동차 동호회와 함께하는 합동 축제를 연다.

현대차는 오는 5일 현대 모터스튜디오 서울에서 '현대 모터스튜디오 플레이그라운드(HMS Playground)'를 개최한다고 2일 밝혔다.

현대 모터스튜디오 서울에서 진행된 '다이캐스트 카밋'에 참여한 동호회 회원. [사진=현대차그룹]

현대 모터스튜디오 서울은 지난해 리뉴얼을 거쳐 자동차 전시 공간에서 다양한 자동차 문화를 아우르는 커뮤니티 공간으로 영역을 넓혔다. 이후 1년간 11만명 이상이 방문했으며 클래식카, 심레이싱, 다이캐스트, 미니카, 프라모델 등을 주제로 20회 이상의 커뮤니티 행사를 진행했다.

이번 행사는 지난 1년간 현대 모터스튜디오 서울과 함께한 7개 자동차 동호회를 중심으로 꾸며진다. 각 층을 동호회 특성에 맞게 구성해 회원뿐 아니라 일반 방문객도 다양한 자동차 문화를 경험할 수 있도록 했다.

건물 외부에서는 '클래식카코리아'와 포니 동호회 '팀 포니'가 다양한 클래식카를 전시한다. 1층에서는 커스텀 다이캐스트와 프라모델, 디오라마 등을 선보이며 2층에서는 프라모델 조립 클래스가 열린다.

3층에서는 심레이싱 동호회 '아세토 코르사 카페'가 랩타임 챌린지를 진행하고 4층에서는 '다이캐스트코리아'가 다이캐스트 전시·판매 행사를 운영한다. 5층에는 미니카 레이스와 '자동차 애호가의 방'을 콘셉트로 한 쇼룸 및 굿즈 판매 공간이 마련된다. 옥상에서는 트렁크 마켓과 스낵 라운드도 운영한다.

현대차는 이번 행사를 통해 자동차를 매개로 비슷한 취향을 가진 사람들이 자유롭게 경험을 공유하는 커뮤니티 문화를 확대한다는 계획이다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장 부사장은 "고객의 취향이 깊어지고 세분화되는 시대에 자동차 기업으로서 자동차 문화를 확산시키고 지원하는 것이 의미 있다고 생각한다"며 "앞으로도 다양한 자동차 취향을 경계 없이 아우르는 열린 공간이 될 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com