60초에 담은 농촌의 미래…농식품부, 숏폼 공모전 10편 선정

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대상에 뮤직비디오 '촌에 살고 폼에 산다'

출품작 109편…참가자 60%가 10~30대

수상작 10편에 총상금 1200만원 수여

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농촌의 미래 모습을 국민의 시선으로 그려낸 숏폼 영상 10편이 최종 수상작으로 선정됐다. 특히 전체 참가자의 약 60%를 10~30대가 차지하면서 농촌의 변화와 가능성에 대한 젊은 세대의 높은 관심을 보여줬다는 평가다.

농림축산식품부는 한국농촌계획학회, 한국농어촌공사와 함께 개최한 '농촌공간계획 숏폼 공모전'의 최종 수상작 10편을 선정했다고 2일 밝혔다.

이번 공모전은 농촌공간계획이 만들어 갈 농촌의 미래를 국민의 시선으로 담아내기 위해 마련됐다. 지난 5월 18일부터 7월 24일까지 총 109편이 출품됐다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

참여자의 약 60%는 10~30대였다. 10대 학생팀부터 자녀와 함께 영상을 제작한 가족까지 다양한 세대가 참여해 농촌 공간의 미래를 영상으로 표현했다.

최종 수상작은 전문가 예비심사를 거쳐 본선에 오른 15편을 대상으로 대국민 온라인 투표와 전문가 본선 심사 결과를 합산해 결정했다. 온라인 투표는 지난달 10일부터 21일까지 진행됐다.

대상인 농식품부 장관상은 '촌에 살고 폼에 산다'가 차지했다.

대상작은 '촌에 살면서 폼나게 산다'는 발상을 바탕으로 기존 농촌 마을이 살고 일하고 쉬는 공간으로 변화하는 모습을 뮤직비디오 형식으로 담았다. 농촌을 누구나 살고 싶어 하는 '폼나는 공간'으로 표현한 점이 특징이다.

최우수상에는 '색이 번지듯, 농촌이 살아납니다'와 '새로운 농촌' 등 2편이 선정됐다.

'색이 번지듯, 농촌이 살아납니다'는 멈춰 있던 농촌 마을에 수채화 물감이 번지듯 변화가 확산하는 모습을 표현했다. '새로운 농촌'은 내비게이션의 길 안내 방식을 활용해 농촌공간계획에 따른 변화를 직관적으로 보여줬다.

수상작은 ▲대상 1편 ▲최우수상 2편 ▲우수상 3편 ▲장려상 4편 등 모두 10편이다.

대상에는 농식품부 장관상과 상금 300만원을 수여한다. 최우수상은 각각 200만원, 우수상은 각각 100만원, 장려상은 각각 50만원을 지급해 총상금은 1200만원이다.

시상식은 오는 10일 서울 양재동 aT센터에서 열린다. 수상작은 농식품부와 농어촌공사, 농촌계획학회의 공식 유튜브와 누리소통망(SNS) 채널 등을 통해 공개할 예정이다.

전한영 농식품부 농촌정책국장은 "이번 공모전을 통해 젊은 세대의 시선으로 바라보는 농촌의 매력과 가능성을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 국민이 참여하고 공감할 수 있는 방식으로 농촌공간계획을 홍보해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com