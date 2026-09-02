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농식품부, '임산부 친환경 꾸러미' 품목 67개로 확대…공급업체 전수점검

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  • 농식품부가 2일 임산부 꾸러미 제도 개선을 밝혔다.
  • 필수 품목을 55개에서 67개로 늘리고 민원창구를 신설했다.
  • 9월부터 29개 업체 점검해 품질관리를 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호두·브로콜리·깻잎 등 12개 추가
10월부터 온라인 민원창구 운영
29개 공급업체 품질·위생관리 점검

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 임산부에게 공급하는 '친환경 농산물 꾸러미'의 필수 품목이 기존 55개에서 67개로 늘어난다. 상품 관련 불편사항을 한 곳에서 접수할 수 있는 온라인 민원창구도 신설하고, 전국 29개 공급업체를 대상으로 현장점검을 실시해 품질 관리를 강화할 방침이다.

농림축산식품부는 임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업 시행 한 달을 맞아 현장 의견을 반영한 제도 개선과 사업관리 강화 방안을 추진한다고 2일 밝혔다.

친환경 농산물 꾸러미 사업은 임산부에게 건강한 먹거리를 제공하는 동시에 친환경 농산물의 안정적인 수요를 확보하기 위해 추진하는 사업이다. 올해는 지난 7월 20일부터 본격적인 꾸러미 공급을 시작했다.

임산부 친환경 농산물 꾸러미[사진=김해시] 2026.06.19

우선 꾸러미 필수 공급품목을 기존 55개에서 67개로 12개 확대한다. 농식품부는 지난달 27일 품목선정위원회를 열고 호두와 브로콜리, 깻잎 등 임산부 선호도가 높은 품목을 추가로 선정했다.

앞으로 지방정부와 한국농수산식품유통공사(aT) 등 관계기관과 판매 현황을 수시로 점검해 공급품목을 추가하거나 조정할 예정이다. 친환경 농산물 공급처 확보에 어려움을 겪는 업체에는 친환경농업협회가 보유한 생산·공급 정보도 제공한다.

이용자들의 불편을 줄이기 위한 민원접수 체계도 개선한다. 사업 전용 온라인 시스템인 '에코이몰'에 대표 민원접수 창구를 개설해 오는 10월 초부터 운영한다.

기존에는 꾸러미 상품에 문제가 있을 경우 이용자가 각 공급업체에 개별적으로 문의해야 했다. 앞으로는 공급업체와 관계없이 대표 창구 한 곳을 통해 민원을 접수할 수 있다. 이번 개선은 농식품부 장관이 임산부들과 직접 소통하는 과정에서 나온 건의사항을 반영한 결과다.

공급업체에 대한 품질관리도 강화한다. 농식품부는 9월부터 국립농산물품질관리원(농관원), 지방정부와 함께 전체 29개 공급업체를 대상으로 현장점검을 실시한다.

점검에서는 친환경 농산물 취급자 인증 기준과 공급업체 준수사항 이행 여부 등을 집중적으로 살핀다. 위반 사실이 확인된 업체에는 사안에 따라 계약 중단 등의 조치를 취할 방침이다.

사업 운영 전반에 대한 상시 점검체계도 구축한다. 지방정부와 공급업체, 친환경농업협회 등이 참여하는 점검회의를 매월 열어 민원 대응 상황과 품목별 공급 현황, 가격 동향 등을 살펴볼 계획이다.

이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 "임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업은 미래 세대의 건강과 친환경 농업의 가치를 잇는 소중한 사업인 만큼, 현장의 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 서비스 품질 향상에 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 임산부들이 안심하고 만족하며 이용할 수 있도록 이용자 중심의 소통과 철저한 현장 관리를 이어 나가겠다"고 강조했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

rang@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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