김해공항 북측 착륙길 바뀐다…3일부터 첨단 위성항법절차 적용

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산악지형 피해 정밀 비행

조종사 육안 의존 줄여

복행·회항·결항 감소 기대

항공사별 순차 적용

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 김해공항 북측 산악지형으로 인해 조종사의 육안 판단에 의존했던 항공기 착륙 방식이 위성항법 기반으로 바뀐다. 보다 정밀한 접근이 가능해지면서 비행안전성이 높아지고 기상 악화에 따른 복행·회항·결항도 줄어들 전망이다.

김해공항 전경 [사진=부산 강서구]

2일 국토교통부는 김해공항의 산악지형으로 인한 운영 제약을 해소하기 위해 첨단위성항법절차(RNP-AR)를 오는 3일부터 발효한다고 밝혔다.

RNP-AR은 산악지형 등으로 직진 착륙절차를 수립하기 어려워 시계비행에 의존하는 공항에 적용할 수 있는 계기비행절차다. 정밀도 높은 위성 위치정보와 강화된 조종사 훈련을 활용해 운항한다. 국토부는 이를 토대로 김해공항 북측 접근 절차를 마련했다.

그동안 김해공항은 돗대산과 신어산 등 북측 산악지형으로 인해 활주로 18방향으로 곧바로 착륙하는 직진접근이 어려웠다. 이에 조종사가 육안으로 공항을 확인하며 선회하는 방식으로 활주로에 접근해왔다.

선회접근은 조종사의 육안 판단에 크게 의존해 조종 부담이 크다. 복행과 회항 등에 따른 비행안전 우려와 이용객 불편도 이어져 왔다.

국토부는 지난해 9월부터 공군 등 관계기관과 기술협의체를 구성해 국제민간항공기구(ICAO) 관련 기준에 맞춰 절차를 설계했다. 김해공항의 지형적 특성을 극복하고 안정적인 접근환경을 마련하기 위한 조치다.

설계한 절차는 항공사와 항공전문가가 참여한 비행시뮬레이터 운영평가를 통해 세부 내용을 확인했다. 이후 비행점검기를 활용한 비행검증을 거쳐 안전성을 최종 검증했다.

이번 절차가 발효되면 조종사의 육안 판단에 의존했던 기존 접근 방식에서 벗어나 위성항법을 기반으로 사전에 설계된 일정한 경로를 정밀하게 비행해 착륙할 수 있게 된다.

현재 김해공항 취항 항공기의 59.3%가 RNP-AR 관련 장비를 장착하고 있으며 향후 장착 비율은 계속 증가할 전망이다. 국토부는 RNP-AR 절차를 이용할 수 없는 항공기와 운항 준비가 미흡한 항공사를 대상으로 위성기반 시각참조 접근절차(RNAV Visual)도 함께 마련했다.

실제 운항은 각 항공사의 자체 운항 준비와 운항당국의 특별승인을 거쳐 순차적으로 적용된다.

착륙할 수 있는 최저 기상조건인 시정 기준이 기존 선회접근보다 완화돼 기상을 이유로 한 복행과 회항, 결항이 크게 줄어들 것으로 기대된다.

정채교 국토부 항공정책실장은 "김해공항의 북측 접근 항공로는 산악지형으로 인해 오랫동안 조종사의 판단에 따른 시계비행에 의존해 왔으나 이번에 첨단 위성항법 착륙 절차를 활용해 보다 안전하고 정밀한 하늘길을 마련하게 됐다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com