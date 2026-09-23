세종시, '시민청' 시범운영…생활 속 목소리 정책에 반영

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개인형 이동장치·공동주택 관리 2개 의제

10월 8일까지 숙의·토론 '시민패널' 모집

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 시민의 생활 속 의견을 정책에 반영하기 위한 시민참여 플랫폼 '시민청'을 시범 운영한다.

개인형 이동장치(PM) 주차질서와 공동주택 관리 등 생활밀착형 의제를 놓고 시민 의견을 수렴하고 숙의·토론을 거쳐 정책화하는 방식이다.

세종시가 시민의 목소리를 정책에 반영하는 시민참여 플랫폼 '시민청'을 시범운영한다. [사진=뉴스핌 DB] 2026.09.23 vincent977@newspim.com

23일 시는 이날부터 세종시티앱을 통해 2개 시범 의제에 대한 시민 의견을 수렴하고 의제별 숙의·토론에 참여할 시민패널을 다음 달 8일까지 모집한다고 밝혔다.

시민청은 시민이 일상에서 경험한 문제나 아이디어를 자유롭게 제안하고 다른 시민들과 토론하며 해결방안을 찾아 정책으로 연결하는 시민참여 제도다. 시는 이번 시범운영을 거쳐 내년부터 시 홈페이지을 통해 시민청을 정식 운영할 계획이다.

첫 번째 의제는 '시민과 함께 만드는 PM 주차질서'다. 전동킥보드 등 개인형 이동장치의 안전하고 편리한 이용을 위해 주차질서와 관리 방안을 시민들과 함께 모색한다.

두 번째 의제는 '우리 아파트, 하자와 시설관리는 어떻게 달라져야 할까?'로, 공동주택에서 시민들이 실제로 겪는 하자와 시설관리 문제를 살펴보고 개선방안을 논의한다.

시민패널은 각 의제에 제시된 시민과 전문가 의견, 관련 자료 등을 검토한 뒤 숙의·토론을 거쳐 주요 쟁점과 해결방안을 도출하는 역할을 맡는다.

시민패널이 제안한 해결방안은 시 담당부서의 검토를 거쳐 정책 반영 여부와 후속 조치 등을 시민들에게 공개할 예정이다.

시민패널은 세종시에 거주하거나 생활하는 시민이면 누구나 신청할 수 있다. 시는 관심 분야와 거주 지역, 연령, 성별 등을 고려해 의제별 패널을 구성할 예정이다.

시민청 시범운영에 대한 의견 제시와 시민패널 신청은 세종시티앱의 '세종투표'와 '리빙랩(시민 정책 소통망)' 게시판에서 할 수 있다. 자세한 사항은 시민소통과로 문의하면 안내받을 수 있다.

시 관계자는 "시민청은 시민의 작은 목소리와 생활 속 경험이 정책으로 이어지는 시민참여의 장"이라며 "시민들이 직접 토론하고 세종의 변화를 만들어가는 과정에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

vincent977@newspim.com