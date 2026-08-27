세종시, 시민이 가꾸는 생활권 정원 확대…내년 15→43곳

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 27일 보람동서 마을정원사 성과공유회를 열었다.
- 시민정원사 35명 등 57명이 15개 정원을 관리했다.
- 내년엔 관리 정원을 43곳으로 늘려 확대한다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 시민들의 생활권 정원 관리 활동 성과를 공유하고 전문가 컨설팅을 통해 정원관리 역량 강화를 지원했다.
시는 27일 보람동에서 '우리동네 마을정원사' 성과공유회를 열고 올해 활동 과정에서 나타난 현장 문제와 대응 방법 등을 공유했다고 밝혔다.
시는 지난 4월부터 '우리동네 마을정원사'를 시범 운영하며 시민 중심의 정원관리 체계를 구축하고 있다.
상반기에는 시민정원사 35명과 노인일자리 참여자 22명 등 57명이 참여해 관내 15개 정원, 총 1만4126㎡ 규모의 정원을 관리했다.
참여자들은 정원별 특성에 맞춰 제초와 관수, 전지·전정 등 생육관리와 포기나누기, 초화류 식재 등 계절별 관리 활동을 이어갔다.
이날 성과공유회에서는 올해 현장에서 발생한 다양한 문제와 대응 사례를 공유하고 이를 내년도 사업계획에 반영하기 위한 논의가 이뤄졌다.
시는 앞으로 계절별 정원관리 기술교육과 전문가 컨설팅을 지속하고 참여자들이 현장 경험과 관리 노하우를 공유할 수 있는 기회도 확대할 계획이다.
특히 내년에는 관리 대상 정원을 현재 15곳에서 43곳으로 늘려 시민참여형 정원관리 체계를 생활권 전반으로 확대한다. 시민과 전문가가 함께 정원을 관리하는 지속가능한 정원관리 기반을 마련한다는 구상이다.
최근용 정원도시과장은 "우리동네 마을정원사는 시민들이 직접 생활 속 정원을 가꾸고 관리하며 정원문화를 확산하는 의미 있는 사업"이라며 "시민참여형 정원관리 모델이 세종시 전역으로 확산될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com