베선트 "엔화 혼란 방치하면 美 차입비용 올라"…개입 정당화

워런 의원 해명 요구에 서한…일본, 한 달간 964억 달러 투입

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 지난달 엔화 매수 개입을 두고 미국 국채 금리 상승을 막기 위한 조치였다고 밝혔다.

28일(현지시간) 블룸버그통신과 로이터통신에 따르면 베선트 장관은 전날 엘리자베스 워런(민주·매사추세츠) 상원의원에게 보낸 서한에서 "일본은 미국 국채의 주요 보유국"이라며 "엔화 시장이 무질서해지면 강제 청산이 촉발될 수 있고 이는 글로벌 시장을 불안정하게 만들어 결국 미국 가계와 기업의 차입 비용을 끌어올린다"고 설명했다. 그는 이날 해당 서한을 소셜미디어 엑스(X)에 공개했다.

일본은 미국 국채를 가장 많이 보유한 해외 국가다. 시장에서는 베선트 장관의 지난달 이례적 조치를 국채 금리 상승을 차단하려는 의도와 연결해 해석해왔다. 미국이 엔화 매수 개입에 나선 것은 1998년 이후 처음이다.

이번 서한은 상원 은행위원회 민주당 간사인 워런 의원이 재무부 환율안정기금(ESF) 사용 근거를 밝히라고 요구한 데 대한 답변이다.

베선트 장관은 재무부가 ESF 관련 법령을 따랐다고 강조했다. 그는 이 법이 "대통령 승인을 받아 장관이 질서 있는 환율 협정을 뒷받침하기 위해 외환 거래에 나설 수 있도록 명시적으로 허용하고 있다"며 "일본에 신용을 제공한 것이 아니다"고 설명했다. 그러면서 "일본은 재무부에 아무것도 빚지지 않았다"며 "존재하지 않는 채무를 일본이 갚지 못할 위험도 없다"고 했다.

다만 재원 투입 규모는 공개하지 않았다. 그는 "기존 환율안정기금의 외화 자산을 엔화로 교환했다"고만 설명했다. 앞서 이달 초에는 재무부가 유로화를 사용했다고 언급한 바 있다.

일본 측 규모는 확인됐다. 일본 정부는 이날 지난 한 달간 엔화를 떠받치기 위해 964억 달러를 투입했다고 발표했다. 이는 사상 최대 규모다. 개입 효과는 상당 부분 되돌려진 상태다. 달러/엔 환율은 이날 개입 당일 이후 처음으로 160엔선 위로 올랐다.

스콧 베선트 미 재무장관.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.29 mj72284@newspim.com

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