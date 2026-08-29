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워시 "확신 없으면 할 일 있다"…시장은 9월 인상에 베팅

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  • 워시 Fed 의장이 28일 잭슨홀서 금리인상 조건을 제시했다.
  • 그는 물가가 목표로 분명하고 충분히 내려와야 한다고 했다.
  • 시장은 9월 인상 가능성을 높이며 금리와 수익률이 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

모호한 약속 접고 조건 제시
9월 인상 확률 61%로 급등
트럼프·재무부와 충돌 가능성

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 취임 후 처음으로 금리 인상의 조건을 입 밖에 냈다. 시점을 못 박지도, 선제 안내를 하지도 않았지만 시장은 조만간 연준이 금리 인상을 단행할 가능성에 무게를 두고 있다. 

워시 의장은 28일(현지시간) 와이오밍주 잭슨홀 경제정책 심포지엄 기조연설에서 "내 기준은 이렇다"며 "기저 물가가 우리 목표를 향해 분명하게, 충분한 속도로 움직이고 있다고 확신할 수 있어야 한다. 그렇지 않다면 우리에게는 할 일이 있다"고 말했다.

워시 의장은 앞서 두 차례 통화정책 기자회견에서 물가 안정을 실현하겠다는 원론적 약속만 되풀이했고, 언제 어떤 조건에서 움직일지는 밝히지 않았다. 

하지만 이번 연설은 그 공백을 처음 메웠다. 시점 대신 기준을 제시하는 방식으로, 인상 여부를 데이터에 걸어둔 조건부 선언에 가깝다. 로이터통신에 따르면 각국 중앙은행 인사들이 모인 청중석에서 이 대목에 박수가 나왔다.

시장은 즉각 계산을 바꿨다. 금리선물 시장은 내달 15~16일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 인상이 이뤄질 확률을 약 61%로 반영했다. 이는 연설 전 40%가량에서 크게 뛴 수치다. 

채권시장에서는 단기물 금리가 오르고 장기물 금리는 내리면서 수익률 곡선이 평탄해졌다. 피델리스캐피털의 크리스 건스터 채권부문 대표는 "장기 물가 기대는 낮아지고 초단기 물가 기대는 높아졌다"며 "연준이 인상에 나설 것이라는 전망과 부합하는 움직임"이라고 설명했다. 앤젤레스인베스트먼츠의 마이클 로즌 최고투자책임자(CIO)도 "물가를 최우선 문제로 보는 의장에 대한 반응"이라고 평가했다.

캐피털이코노믹스는 "지난 기자회견보다 훨씬 명확하고 매파적인 메시지"라며 "물가 지표가 견조하면 기존 전망인 12월보다 이른 시점에 인상이 이뤄질 여지가 열렸다"고 밝혔다.

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.29 mj72284@newspim.com

◆ "신용시장에 제약 신호 없다"

인상 논거를 실질적으로 뒷받침한 것은 워시 의장의 금융여건 진단이었다. 워시 의장은 정책금리가 지난해 12월 이후 연 3.50~3.75%로 유지되는 상황에서 "신용과 대출 시장에서 정책 제약의 신호가 거의 나타나지 않고 있다"고 설명했다. 전반적인 금융여건을 제약적이라고 표현하기 어렵다고도 했다.

현 금리가 경제를 충분히 누르지 못하고 있다는 진단은 물가가 잡히지 않으면 더 올려야 한다는 논리로 이어진다. 그는 경제가 회복력을 보이고 기업 투자가 빠르게 늘고 있으며 노동시장은 완전고용에 부합한다고 평가했다.

물가에 대해서는 "2% 목표를 웃돌고 있다"며 목표치가 확고하고 고정된 것이라고 못 박았다. 연준이 선호하는 개인소비지출(PCE) 물가는 7월 기준 전년 대비 3.7% 올랐다. 그는 "지난 2년간의 진전은 미미했다"며 최근 지표도 "기저 추세가 의미 있게 개선됐다고 말해주지는 않는다"고 했다.

발언과 행동 사이의 간극을 지적하는 목소리도 나온다. 패트릭 하커 전 필라델피아 연방준비은행 총재는 "물가가 목표를 웃돈 지 6년이 되어간다"며 "그것이 우리의 일이라고 계속 말하면서 행동하지 않을 수는 없다. 행동이 말보다 훨씬 크게 울린다"고 말했다.

기시감을 지적하는 시각도 있다. 유진 엡스타인 머니코프 트레이딩 대표는 "말은 많지만 실질적인 내용은 없어 보인다"며 "지난 회의를 앞두고도 시장이 매파적 기대에 부풀었다가 결국 아무 일도 없었다"고 말했다. 제이미 콕스 해리스파이낸셜그룹 대표는 "아무 말도 하지 않으면서 많은 말을 했다"고 평가했다.

9월 동결을 점치는 시각도 남아 있다. 스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "9월과 10월 지표를 한 차례 더 보고 방아쇠를 당기려 할 것"이라고 전망했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.23 mj72284@newspim.com

◆ 트럼프·재무부와 충돌 가능성

워시 의장이 던진 또 다른 화두는 통화량이다. 그는 "요즘 유행하는 얘기는 아니지만 돈은 통화정책과 중요한 관련이 있다"며 중앙은행과 금융시스템이 만들어내는 돈에 주목해야 한다고 판단했다. 브라이언 제이컵슨 애넥스웰스매니지먼트 수석이코노미스트는 "연준이 오랫동안 무시해온 통화량의 중요성을 공개적으로 말했다"면서도 이 접근이 재무부의 국채시장 개입과 충돌할 수 있다고 지적했다.

그는 "워시 의장이 연준 대차대조표를 줄이려 한다면 장기 국채를 흡수하려는 재무부 의도와 어긋난다"며 "새로운 재무부·연준 협약이 오히려 불협화음이 될 수 있다"고 말했다.

실제로 스콧 베선트 재무장관은 지난주 장기 국채 바이백 규모를 두 배로 늘리겠다고 발표하며 금리를 낮추려는 의지를 드러냈다. 워시 의장이 물가를 이유로 긴축에 나설 경우 두 기관의 방향이 정면으로 어긋나게 된다.

더 큰 변수는 도널드 트럼프 미국 대통령이다. 트럼프 대통령은 금리 인하를 줄곧 요구해왔다. 워시 의장은 트럼프 대통령이 직접 발탁한 인물이지만, 인상 쪽으로 움직이면 제롬 파월 전 의장이 겪었던 갈등을 되풀이할 수 있다. 파월 전 의장은 재임 기간 내내 트럼프 대통령의 공개 압박에 시달렸다.

카딜로 이코노미스트는 "그는 균형을 잡으려 하고 있다"며 "시장도 만족시켜야 하고 트럼프 대통령도 만족시켜야 한다"고 했다. 

결국 관건은 데이터다. 8월 실업률과 고용, 소비자물가 지표가 내달 달 초 공개된다. 7월 회의에서 이미 3명이 동결에 반대표를 던진 만큼, 이 수치들이 9월 회의의 향방을 가르게 된다.

mj72284@newspim.com

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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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