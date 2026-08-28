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[종합] 워시 "물가 목표 복귀 확신 없으면 할 일 있다"…시장, 금리 인상 베팅 확대

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  • 워시 Fed 의장이 28일 잭슨홀서 물가 둔화 미흡을 경고했다
  • 시장에서는 9월 금리 인상 가능성을 반반 수준으로 높여 반영했다
  • 그는 AI를 새 변수로 봤지만 이번 정책 판단엔 반영하지 않았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

잭슨홀 첫 연설…"금융여건 제약적이라 보기 어려워"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 최근 물가 지표가 추세 변화를 보여주지 않는다고 밝히면서 9월 금리 인상 전망이 커졌다.

워시 의장은 28일(현지시간) 와이오밍주 잭슨홀 경제정책 심포지엄 연설에서 "내 기준은 이렇다"며 "기저 물가가 우리 목표를 향해 분명하게, 충분한 속도로 움직이고 있다고 확신할 수 있어야 한다. 그렇지 않다면 우리에게는 할 일이 있다"고 말했다. 이어 "그것이 우리의 일이자 책무이며 지켜야 할 임무"라고 덧붙였다.

시장은 즉각 반응했다. 트레이더들은 9월 15~16일 회의에서 금리가 오를 확률을 반반 수준으로 반영했다. 이날 앞서 40%가량이던 데서 높아진 것이다. 2년물 국채 금리는 한 달 만의 최고 수준으로 올랐다. 주가는 상승 폭을 소폭 키웠다.

이날 발언은 취임 100일째 되는 날 나온 첫 잭슨홀 연설이다. 16쪽 분량 연설문의 상당 부분은 인공지능(AI)이 경제에 미칠 장기적 영향에 할애됐으나, 통화정책과 관련한 중요한 언급도 담겼다. 그는 "단기금리가 이중 책무를 달성하기 위한 주된 수단"이라고 명시했다.

워시 의장은 물가 상황을 상세히 짚었다. 연준이 선호하는 개인소비지출(PCE) 물가는 7월 기준 전년 대비 3.7% 올랐고 6개월 변화율은 4.1%다. 그는 "이들 지표가 2022년 정점에서 크게 내려왔지만 지난 2년간의 진전은 미미했다"고 평가했다.

이어 "올여름 PCE와 소비자물가(CPI) 수치가 예상보다 나았지만 기저 추세가 의미 있게 개선됐다고 말해주지는 않는다"고 했다.

케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.08.28 mj72284@newspim.com

◆ "신용시장에 정책 제약 신호 거의 없어"

경제 상황은 긍정적으로 봤다. 워시 의장은 기업 설비투자가 빠르게 늘고 있으며 장비와 무형자산 투자의 4개 분기 증가율이 약 9%로 2021년 이후 최고 수준이라고 지적했다. 올해 설비투자 증가의 절반 이상이 AI 관련 구축에서 비롯된 것으로 봤다. S&P500 기업 이익은 지난 1년간 20% 넘게 늘었다.

금융여건에 대한 그의 평가는 특히 주목된다. 워시 의장은 회사채와 레버리지론 신용 스프레드가 역사적 저점 부근이고 은행의 상업·산업 대출 기준도 완화적인 편이라며 "신용과 대출 시장에서 정책 제약의 신호가 거의 나타나지 않고 있다"고 말했다. 주택과 농업 등 일부 부문이 어려움을 겪고 있으나 "전반적인 금융여건을 제약적이라고 표현하기는 어렵다"고 했다.

정책금리는 지난해 12월 이후 연 3.50~3.75%로 유지되고 있다. 물가가 잡히지 않을 경우 인상 논거로 이어질 수 있는 대목이다.

고용에 대해서는 안정적이라고 평가했다. 실업률 4.1%는 역사적으로 낮은 수준이고 4주 평균 실업수당 청구도 수십 년 만의 최저 부근이라며 "노동시장은 완전고용에 부합한다"고 설명했다.

◆ "선제 안내로 받아들이지 말라"

다만 워시 의장의 선제 안내에 대한 거부감은 여전했다. 워시 의장은 연설 서두에서 발언 개요를 소개하며 "이걸 개요라고 불러도 좋고 등산 지도라고 불러도 좋지만 선제 안내라고는 부르지 말라"고 했다.

그는 위기 때 도입된 선제 안내가 평시에는 제한적으로만 쓰여야 한다는 지론을 폈다. "명확성을 내세우다 오히려 모호함을 만들 위험이 있다"며 정책 논의를 과도하게 공개하고 미래 결정을 지나치게 약속하면 시장과 기업, 가계를 잘못된 방향으로 이끌 수 있다고 지적했다.

시장과 중앙은행이 서로를 참고하며 왜곡이 생기는 이른바 '거울의 방' 문제도 거론했다. 그는 "시장 참가자들이 다음 거래를 위해 주로 연준만 바라보는 체제를 용인해서는 안 된다"고 말했다. 정책 실패의 대가는 금융자산이 없는 이들이 가장 크게 치른다는 점도 짚었다.

투자자들이 요구해온 명시적 반응함수를 제시하는 것도 거부했다. 테일러 준칙 같은 기계적 해법에 엄밀히 기대기에는 경제에 대한 이해가 그만큼 정밀하지 않다는 게 워시 의장의 설명이다. 2021년의 선제 안내가 고물가에 대한 정책 대응을 늦췄을 수 있다는 지적에 자신도 동의한다고 했다.

◆ AI가 새 변수

연설의 상당 부분은 AI에 할애됐다. 워시 의장은 AI 발전 속도가 몇 년 전 전망보다 빨랐다며 "역사의 전환점에 도달했다"고 표현했다. 선도 연구소 두 곳의 연간 환산 토큰 매출만 1000억 달러를 넘고 1년 전보다 500% 이상 늘었다는 점도 언급했다.

그는 AI가 경제와 통화정책 모두에 영향을 미칠 새 변수이자 잠재적으로 새로운 생산요소라며 생산성 향상 시점, 노동과의 보완 여부, 자본 수익의 귀착 등을 규명해야 할 과제로 꼽았다. 이를 위해 생산성·고용 태스크포스를 비롯한 5개 조직을 가동 중이다.

다만 그는 이들 태스크포스의 권고가 "나중에 나올 것이며 현재의 정책 국면에서 내리는 결정에는 영향을 주지 않는다"고 선을 그었다.

워시 의장은 스콧 베선트 재무장관의 최근 국채시장 개입에 대해서는 직접 언급하지 않았다. 다만 적절한 통화정책을 세우려면 연준에 "가능한 한 걸러지지 않은 명확한 시장 신호"가 필요하다고 밝혔다.

물가 기대에 대해서는 현재 안정적으로 고정돼 있다고 평가하면서도 "면밀히 살펴야 한다"고 단서를 달았다. 그는 "물가 기대가 풀리지 않도록 하는 것이 연준의 일"이라고 강조했다.

연준의 다음 정책회의는 내달 15~16일이다. CME그룹 페드워치에 따르면 12월 회의까지 인상이 이뤄질 확률은 90%를 넘는다. 7월 회의에서는 3명이 동결에 반대표를 던지며 긴축 의견을 냈다. 8월 실업률과 고용, 소비자물가 지표는 내달 초 공개된다.

mj72284@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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