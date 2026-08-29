막 오르는 李정부 2년차 정기국회...與 "입법 속도전" vs 野 "실정 송곳 검증"

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9월 1일 개회식...7~8일 김민석·정점식 교섭단체 대표연설

9월 9~14일 대정부질문 10월 6~27일 국정감사 11월 예산안 심사

민주 "국정 과제 완수" vs 국민의힘 "李 단호히 맞서며 대안 제시"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 2026년 정기국회가 오는 9월 1일 개회식을 시작으로 100일간의 대장정에 돌입한다.

여야가 지난 27~28일 각각 개최한 국회의원 워크숍을 통해 전열을 정비한 가운데, 집권여당인 더불어민주당은 이재명 정부 집권 2년 차를 맞아 국정 과제 입법에 속도를 내겠다고 선언했다.

반면 제1야당인 국민의힘은 부동산, 주식 시장 혼선 등 이재명 정부의 실정을 집중 부각시키는 송곳 검증에 나서겠다고 예고해 한 치의 양보 없는 대치 정국이 펼쳐질 전망이다.

김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 27일 오후 인천 영종구 인스파이어 호텔에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 기념촬영을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆9월 7~8일 교섭단체 대표연설 9~14일 대정부질문...국정감사는 10월 6~27일

29일 정치권에 따르면 국회는 내달 1일 정기국회 개회식을 개최한다. 9월 7~8일에는 교섭단체 대표연설이 진행된다. 7일에는 김민석 민주당 대표가, 8일에는 정점식 국민의힘 원내대표가 나설 예정이다.

9월 9일부터 14일까지 나흘간(주말 제외) 대정부질문이 이어진다. 9일에는 정치 분야, 10일 외교·통일·안보 분야, 11일 경제 분야, 14일 교육·사회·문화 분야 대정부질문이 진행된다.

법안 처리를 위한 본회의는 9월 3일과 17일에 개최하기로 여야가 합의했다.

정기국회의 꽃으로 불리는 국정감사는 9월 말 추석 연휴 일정을 고려해 10월 6일부터 27일까지 3주간 상임위원회별로 일제히 실시된다. 성평등가족위 등 겸임 상임위는 10월 30일까지 국정감사를 실시한다.

국정감사를 마친 후에는 예산 전쟁이 시작된다. 11월부터 2027년도 정부 예산안 심사와 쟁점 법안 처리를 둘러싼 여야의 줄다리기가 이어질 예정이다.

장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 27일 오후 경기 고양시 일산동구 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 슬로건 제창 및 피켓 퍼포먼스를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆민주 "국정 과제 완수" vs 국민의힘 "李 단호히 맞서며 대안 제시"

민주당은 이번 정기국회를 이재명 대통령 집권 2년 차 국정 성과를 가늠할 '골든타임'으로 규정했다.

한병도 원내대표는 "이번 정기국회 100일은 이재명 정부의 성공은 물론 민주당의 성패를 가를 골든타임"이라며 "민생·개혁 입법과 내년도 예산안 처리에 속도를 내겠다"고 강조했다.

'민생 총력전'을 선언한 민주당은 ▲물가 안정 ▲부동산 대책 ▲소상공인 지원 ▲자본 시장 개혁을 대표 과제로 제시하고, 이에 대한 입법적 노력을 예고했다.

국민의힘은 연찬회 마지막 일정에서 '오늘을 딛고, 내일을 여는 약속'이라는 제목의 결의문을 채택하고 정기국회를 앞둔 대여 투쟁과 민생 대응 기조를 공유했다.

국민의힘 의원들은 결의문에서 "이재명 정권은 법치주의를 파괴했고, 균형을 잃은 부동산·주식·반도체 등의 정책과 묻지 마식 안보·치안 해체로 대한민국은 지금 심각한 위기에 직면하고 있다"고 주장했다.

그러면서 "내일을 파괴하는 이재명 정권에 단호히 맞서고, 국민의 삶에는 분명한 대안을 제시하겠다"고 밝혔다.

구체적으로 ▲사법부 파괴 등 법치주의 훼손 저지와 자유민주주의 헌정 질서 수호 ▲국방·치안 정상화와 국민 안전 확보 ▲규제·세금 부담 완화 및 주거 사다리 복원 ▲청년 일자리·자산 형성 기회 확대 등을 약속했다.

임이자 국민의힘 정책위의장은 "이번 정기국회에 정책 역량을 총집결하겠다. 파괴왕 이재명의 7대 실정에 맞춰 7대 분야 130여개 중점 입법과제를 추진하겠다"며 "7대 분야는 주거안정, 경제성장, 국민재산보호, 약자보호, 국민안전, 지역균형발전, 청년의 미래"라고 밝혔다.

kimsh@newspim.com