트럼프, '우주사관학교' 설립 행정명령 서명…"웨스트포인트급으로"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 28일 우주사관학교 설립 명령에 서명했다.
- 우주군·NASA·민간산업 인재 양성 필요성을 강조했다.
- NASA는 첫 핵추진 행성간 우주선 개발에 착수했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 우주사관학교 설립을 시작하는 행정명령에 서명했다. 육군사관학교 웨스트포인트를 비롯한 기존 사관학교를 본뜬 기관이다.
트럼프 대통령은 이날 텍사스주 휴스턴에 있는 미 항공우주국(NASA) 존슨우주센터를 찾아 "우주사관학교라고 부른다"며 "대단한 일"이라고 말했다. 서명식에는 재러드 아이작먼 NASA 국장이 함께했다.
그는 이 학교가 "미 우주군은 물론 NASA와 민간 우주비행 산업에도 기여할 것"이라며 웨스트포인트와 아나폴리스의 사관학교를 거론하며 "다른 학교들과 대등한 수준이 돼야 한다"고 강조했다. 우주군과 상업 우주 산업이 커지고 미국이 달과 그 너머로 야심을 넓히는 상황에서 필요한 군인과 엔지니어, 민간 운용 인력을 길러내는 데 이 학교가 도움이 될 것이라는 설명이다.
그러면서 "우주에서 2등을 한다면 지구에서 1등이 될 수 없다"며 "그렇게는 안 된다. 원래 그런 식으로 되지 않는다"고 말했다.
설립 위치는 추후 발표할 예정이다. 다만 NASA를 적극 지원해온 테드 크루즈 텍사스주 상원의원이 자신의 지역구에 유치하기 위해 물밑 작업을 벌였다는 점을 언급했다.
NASA가 첫 핵추진 행성 간 우주선 개발에 착수했다는 사실도 공개됐다. 2028년 화성 탐사 임무에 투입될 예정이며, 우주여행을 일상화하기 위한 미국 함대의 첫 함선이 될 수 있다는 것이 트럼프 대통령의 설명이다.
트럼프 대통령은 첫 임기에 우주군을 별도 군종으로 창설한 성과를 내세우며 우주 산업에 각별한 관심을 보여왔다. 달과 화성으로 향하는 야심 찬 임무도 제안해왔다.
한편 그는 전날 공화당 모금 행사를 위해 휴스턴에 도착했다. 공화당은 11월 중간선거에서 하원과 상원 다수당 지위를 지키기 위해 전쟁과 생활비에 대한 유권자 우려에 대응하려 하고 있다.
mj72284@newspim.com