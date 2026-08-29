트럼프, '우주사관학교' 설립 행정명령 서명…"웨스트포인트급으로"

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"우주에서 2등이면 지구에서 1등 못 해"…2028년 핵추진 화성 탐사선도 예고

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 우주사관학교 설립을 시작하는 행정명령에 서명했다. 육군사관학교 웨스트포인트를 비롯한 기존 사관학교를 본뜬 기관이다.

트럼프 대통령은 이날 텍사스주 휴스턴에 있는 미 항공우주국(NASA) 존슨우주센터를 찾아 "우주사관학교라고 부른다"며 "대단한 일"이라고 말했다. 서명식에는 재러드 아이작먼 NASA 국장이 함께했다.

그는 이 학교가 "미 우주군은 물론 NASA와 민간 우주비행 산업에도 기여할 것"이라며 웨스트포인트와 아나폴리스의 사관학교를 거론하며 "다른 학교들과 대등한 수준이 돼야 한다"고 강조했다. 우주군과 상업 우주 산업이 커지고 미국이 달과 그 너머로 야심을 넓히는 상황에서 필요한 군인과 엔지니어, 민간 운용 인력을 길러내는 데 이 학교가 도움이 될 것이라는 설명이다.

그러면서 "우주에서 2등을 한다면 지구에서 1등이 될 수 없다"며 "그렇게는 안 된다. 원래 그런 식으로 되지 않는다"고 말했다.

설립 위치는 추후 발표할 예정이다. 다만 NASA를 적극 지원해온 테드 크루즈 텍사스주 상원의원이 자신의 지역구에 유치하기 위해 물밑 작업을 벌였다는 점을 언급했다.

NASA가 첫 핵추진 행성 간 우주선 개발에 착수했다는 사실도 공개됐다. 2028년 화성 탐사 임무에 투입될 예정이며, 우주여행을 일상화하기 위한 미국 함대의 첫 함선이 될 수 있다는 것이 트럼프 대통령의 설명이다.

트럼프 대통령은 첫 임기에 우주군을 별도 군종으로 창설한 성과를 내세우며 우주 산업에 각별한 관심을 보여왔다. 달과 화성으로 향하는 야심 찬 임무도 제안해왔다.

한편 그는 전날 공화당 모금 행사를 위해 휴스턴에 도착했다. 공화당은 11월 중간선거에서 하원과 상원 다수당 지위를 지키기 위해 전쟁과 생활비에 대한 유권자 우려에 대응하려 하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 텍사스주 휴스턴에 있는 미 항공우주국(NASA) 임무통제센터를 방문해 발언하고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.29 mj72284@newspim.com

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