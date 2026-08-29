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뉴욕증시, 워시 잭슨홀 연설 매파 해석에 하락…나스닥 0.52%↓

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  • 28일 뉴욕증시가 워시 발언에 하락했다
  • 연준의 물가 경계에 9월 금리 인상 베팅이 늘었다
  • 엔비디아·마벨 약세 속 고용보고서에 시선이 쏠렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아 4.57% 약세
9월 인상 전망 확대…주간 기준으로는 상승세 유지

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 28일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수가 하락했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장이 잭슨홀 연설에서 물가와의 싸움에 무게를 두면서 투자 심리가 위축됐다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 9.45포인트(0.02%) 내린 5만3559.99에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 19.23포인트(0.25%) 하락한 7711.76, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 138.93포인트(0.52%) 밀린 2만6402.42를 기록했다.

주간 기준으로는 다우지수가 0.53%, S&P500지수가 0.49%, 나스닥지수가 0.85% 각각 올랐다. 국채 금리 급등으로 주가가 눌렸던 지난주 낙폭을 일부 만회했다.

워시 의장은 첫 잭슨홀 연설에서 물가가 2% 목표를 향해 분명하고 충분한 속도로 가고 있다는 확신이 없다면 "할 일이 남아 있다"고 밝혔다. 최근 물가 지표가 추세 변화를 보여주지 않는다고도 했다. 이에 트레이더들은 9월 금리 인상 베팅을 늘렸다. 시장은 현재 9월 인상과 동결 사이에서 팽팽하게 갈린 상태다.

네이션와이드의 마크 해킷 수석시장전략가는 "시장 반응이 크지 않은 이유는 그가 2% 물가 목표를 유지하겠다는 점을 매우 단호하게 밝혔기 때문"이라며 "매파적 기조를 재확인했지만 점진적이라기보다 일관된 방식이었다"고 말했다. 이어 "투자자들 사이에 목표가 다소 완화될 것이라는 다소 잘못된 기대가 있었는데 분명히 그렇지 않다"고 덧붙였다.

골드만삭스의 얀 하치우스 이코노미스트는 "이번 연설은 8월 소비자물가와 생산자물가가 더 견조하게 나오면 9월 인상이 가능하다는 점을 시사한다"면서도 "우리는 8월 근원 물가가 0.2% 안팎으로 나오고 연방공개시장위원회(FOMC)가 동결을 유지할 것으로 계속 전망한다"고 말했다.

반면 씨티웰스의 케이트 무어 최고투자책임자(CIO)는 블룸버그TV와 인터뷰에서 "주식시장이 안정세를 보이는 것은 이번 연설에서 원하던 것을 얻었기 때문"이라며 투자자들이 경제와 이익, 2% 목표에 대한 의지를 확인하고 싶어 했다고 설명했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.29 mj72284@newspim.com

반도체주는 약세를 보였다. 엔비디아는 4.57% 하락했으며 마벨테크놀로지는 2027년 매출 전망을 상향했음에도 알파벳 구글과 맺은 인공지능(AI) 반도체 계약의 매출 발생 시점에 의구심이 제기되며 10.28% 급락했다.

대형 기술주는 대체로 올랐다. 알파벳이 1.74% 상승하며 S&P500 커뮤니케이션서비스 업종을 지지했다. 세일즈포스는 전날 강세를 이어가며 1.70% 올라 다우지수를 떠받쳤다.

종목별로는 페이팔이 12.71% 급락하며 S&P500 편입 종목 가운데 가장 부진했다. 사모펀드 어드벤트와 결제업체 스트라이프 컨소시엄이 인수 추진을 접었다는 블룸버그통신 보도가 전날 나온 여파다. 갭은 업계 베테랑인 마이클 프랜시스를 올드네이비 최고경영자(CEO)로 선임하고 연간 이익 전망을 올리며 13% 가까이 뛰었다. 울타뷰티는 2분기 동일점포 매출 증가율이 둔화하며 4.18% 내렸다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 장중 지난해 12월 이후 최저 수준까지 밀렸다가 14.5 부근에서 움직였다.

지표는 엇갈렸다. 8월 미시간대 소비자심리지수 확정치는 51.7로 로이터가 집계한 예상치 51을 웃돌았다. 다만 경제 전망 악화로 전월보다는 낮아졌다. 3월까지의 고용 증가 폭도 기존 발표보다 하향 조정됐다.

네이션와이드의 대니얼 필하버 이코노미스트는 "가계는 여전히 생활비 압박을 느끼고 있다"며 "앞으로도 심리는 변동성이 큰 이란 분쟁과 그것이 휘발유 가격에 미치는 영향에 좌우될 것"이라고 말했다.

국제유가는 베네수엘라가 석유수출국기구(OPEC) 탈퇴를 검토한다는 소식에 내렸다. 브렌트유 10월물은 전장보다 배럴당 39센트 내린 89.31달러를 기록했고 서부텍사스산원유(WTI) 10월물도 13센트 밀린 83.40달러를 기록했다.

시장의 시선은 내달 4일 발표되는 8월 고용보고서로 향한다. 로이터 조사에 따르면 8월 취업자 수는 4만5000명 늘고 실업률은 4.2%를 기록할 것으로 예상된다. 7월에는 취업자가 2만3000명 줄며 시장에 충격을 줬다.

노스웨스턴뮤추얼웰스매니지먼트의 매트 스터키 주식 부문 최고포트폴리오매니저는 "주식시장이 원하는 것은 연준이 동결을 유지할 수 있게 해주는 수치"라고 말했다.

2일에는 브로드컴 실적이 나온다. 델테크놀로지스와 팔로알토네트웍스 실적도 예정돼 있다. LSEG IBES 자료 기준 S&P500 기업의 2분기 조정 이익은 전년 대비 33.5% 늘어난 것으로 집계됐다.

mj72284@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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