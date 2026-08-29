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"알짜도 굳이 안 싸운다"…목동·여의도 재건축 '나홀로 입찰' 대세

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AI 핵심 요약

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  • 서울 정비사업장에서 29일 대형 건설사 맞대결이 사라졌다
  • 여의도·목동서 단독입찰 잇따라 유찰되며 수의계약 가능성 커졌다
  • 건설사들은 비용 부담 탓에 선별수주로 방향을 틀었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2조원대 사업도 잇단 단독응찰
현설 흥행에도 본입찰 경쟁 실종
대형사 선별수주에 출혈경쟁 줄어
조합은 사업 지연·협상력 약화 부담

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 핵심 정비사업장에서 대형 건설사 간 수주 경쟁이 자취를 감추고 있다. 목동과 여의도 등 사업성이 높은 '알짜' 사업장마저 단독 입찰로 유찰되는 사례가 잇따르고 있다. 대형 정비사업이 동시에 쏟아지면서 건설사들이 외형 확대를 위한 수주 경쟁보다 사업성과 수익성을 따져 '선별 수주'에 나선 결과로 풀이된다.

◆ 현설엔 7곳, 입찰엔 1곳…여의도서 사라진 '맞대결'

29일 정비업계에 따르면 서울 주요 정비사업장에서 시공사 경쟁입찰이 성립하지 않는 사례가 잇따르고 있다. 수조원대 공사비가 투입되는 대형 사업장에도 특정 건설사만 응찰하면서 한 차례 이상 유찰된 뒤 수의계약 가능성이 커졌다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

대표적인 곳이 여의도 시범아파트다. 사업시행자인 한국자산신탁이 지난 25일 시공사 선정을 위한 1차 입찰을 마감한 결과 삼성물산만 참여했다. 경쟁입찰이 성립하려면 2곳 이상의 건설사가 응찰해야 해 입찰은 자동 유찰됐다.

여의도 시범아파트 재건축은 총 공사비 약 2조원 규모로 최고 59층, 2491가구를 조성하는 대형 사업이다. 지난 5월 현장설명회에는 삼성물산과 GS건설, 대우건설 등 7개 건설사가 참석해 경쟁 가능성이 거론됐지만 실제 입찰까지 참여한 곳은 삼성물산뿐이었다. 재입찰에서도 경쟁이 성립하지 않으면 수의계약 방식으로 시공사를 선정할 수 있다.

인근 목화아파트도 비슷하다. 지난달 첫 입찰에 이어 재입찰을 위한 현장설명회에서도 삼성물산만 참여했다. 재입찰까지 유찰될 경우 수의계약 전환이 가능해 업계에서는 삼성물산의 수주 가능성을 높게 보고 있다.

목동 재건축만 30조원…건설사마다 '찜한 단지' 따로 있다

목동에서도 건설사 간 맞대결은 좀처럼 나타나지 않고 있다. 신시가지 아파트는 14개 단지가 비슷한 시기에 재건축 사업을 추진하고 있다. 6·8·10·12·13단지의 예정 공사비만 합쳐도 9조원을 웃돈다. 후속 단지까지 시공사 선정에 나서면 대형 건설사가 모든 사업장에 동시에 뛰어들기는 쉽지 않다.

목동6단지는 DL이앤씨가 두 차례 단독 응찰한 뒤 우선협상대상자 지위를 확보했다. 지난 6월 총회를 거쳐 1조2868억원 규모 사업의 시공사로 최종 선정됐다.

최대 규모인 10단지도 현대건설의 수주가 유력한 상황이다. 목동10단지는 기존 2160가구를 최고 40층, 4248가구로 재건축하는 사업으로 예정 공사비가 2조6135억원에 달한다. 지난 6월 현장설명회에는 현대건설과 대우건설, 포스코이앤씨, 금호건설 등 6개사가 참석했지만 지난 10일 1차 본입찰에는 현대건설만 응찰했다. 지난 19일 열린 2차 현장설명회에도 현대건설만 참석했다.

입찰을 앞둔 다른 목동 사업장에서도 유사한 흐름이 이어질 가능성이 거론된다. 오는 31일 입찰을 마감하는 목동12단지는 지난달 현장설명회에 GS건설과 대우건설, 포스코이앤씨, IPARK현대산업개발 등 4개사가 참석했지만 GS건설이 가장 적극적인 수주 움직임을 보이고 있다.

다음달 7일 입찰 마감을 앞둔 목동13단지는 삼성물산이 관심을 보이고 있다. 예정 공사비는 2조3762억원이다. 목동8단지 역시 현장설명회에 대우건설과 IPARK현대산업개발, DL이앤씨, GS건설 등이 참석했지만 업계에서는 대우건설을 중심으로 수주 구도가 형성되고 있다.

◆ "져도 돈은 나간다"…건설사, 선별수주가 대세

경쟁입찰이 줄어든 배경에는 정비사업 일감 부족보다 건설사들의 선택지가 많아진 영향이 크다는 게 업계 설명이다. 올해 서울에서는 압구정과 성수, 목동, 여의도 등에서 대형 사업이 잇따라 시공사 선정 절차에 들어갔다. 건설사 입장에서는 특정 사업장에서 경쟁사와 출혈전을 벌이기보다 수주 확률과 사업성이 높은 현장을 골라 역량을 집중할 여지가 커졌다.

수주전 자체에 필요한 비용도 부담이다. 경쟁입찰에 참여하면 대안설계와 홍보관 조성, 영업 인력과 홍보 활동 등에 상당한 비용을 투입해야 한다. 경쟁에서 탈락하면 투입 비용 상당 부분을 회수하기 어려워 그대로 매몰비용이 된다.

송승현 도시와경제 대표는 "건설업계 전반적으로 매출이 떨어진 상황에서 추가적인 비용 지출이 발생한다는 것은 수익에 즉각적인 영향을 미친다는 의미"라고 말했다.

입찰보증금 부담도 작지 않다. 목동의 경우 ▲8단지 700억원 ▲10단지 600억원 ▲12단지 800억원 ▲13단지 900억원 수준의 입찰보증금을 요구한다. 여러 사업장에 동시에 뛰어들 경우 수천억원의 자금을 마련해야 하고 계약이 진행되면 해당 자금이 상당 기간 묶일 수 있다.

◆ 경쟁 피하면 비용 절감…조합은 조건 협상에 '난감'

원자잿값과 인건비 상승으로 주택사업 수익성이 떨어진 상황에서 건설사들이 사업장 '옥석 가리기'에 나설 수밖에 없다는 분석도 나온다. 공사비뿐 아니라 향후 원가 관리 가능성과 조합의 의사결정 속도, 사업성, 경쟁사의 수주 의지까지 따져 실제 입찰 여부를 결정하는 방식이다.

한 대형 건설사 관계자는 "과거에는 상징성이 큰 사업장이 나오면 경쟁사와 맞붙어서라도 수주하려는 분위기가 강했지만 최근에는 수주전 자체에 들어가는 비용을 무시하기 어렵다"며 "수주 가능성이 불확실한 현장에 대규모 비용을 투입하기보다 수익성과 승산을 따져 확실한 사업장에 역량을 집중하는 추세"라고 말했다.

이지혜 한국건설산업연구원 연구위원은 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정이 본격화되면 기업의 자금조달 여건에 어려움이 지속됨에 따라 수주 감소가 이어질 것"이라고 분석했다.

건설사에는 무리한 경쟁을 줄여 비용을 아낄 수 있다는 장점이 있지만 조합 입장에서는 달갑지 않은 흐름이다. 복수 건설사가 경쟁하면 공사비와 금융 조건, 특화설계 등을 비교해 더 유리한 제안을 선택하거나 조건 개선을 요구할 수 있지만 단독입찰과 수의계약에서는 선택지가 제한된다.

단독입찰이 반복되면 유찰과 재입찰을 거치면서 시공사 선정 절차가 길어지는 부담도 생긴다. 동시에 경쟁사가 없는 상황에서 공사비와 금융조건 등을 놓고 시공사와 협상해야 해 조합의 협상력이 상대적으로 떨어질 수 있다는 지적이다.

서울의 한 재건축 조합장은 "조합원들은 여러 건설사가 입찰해 서로 경쟁하는 상황을 선호할 수밖에 없다"며 "공사비나 사업조건을 비교할 수 있고 더 좋은 조건을 요구할 여지도 생기지만 건설사에 입찰 참여를 강제할 수는 없는 상황"이라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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