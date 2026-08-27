"자전거·PM도 안전제일"…세종시, 시민 대상 무료 안전교육

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 27일 자전거·PM 무료 안전교육 100명을 모집했다.
- 교육은 9월 12일부터 11월 13일까지 15세 이상 시민 대상이다.
- 수료자에게는 수료증·어울링 7일권·안전모를 준다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 자전거와 개인형이동장치(PM)를 안전하게 이용할 수 있도록 무료 안전교육 수강생 100명을 선착순 모집한다.
27일 시에 따르면 이번 교육은 9월 12일부터 11월 13일까지 15세 이상 세종시민을 대상으로 총 4개 기수로 운영된다.
초급 3기와 중급 1기로 나눠 수준별 교육을 진행하며, 기수별 10회, 회당 2시간씩 교육한다.
교육에서는 자전거·PM 관련 교통법규 등 이론교육과 올바른 자전거 이용법, 도로 주행 실습 등을 단계적으로 배울 수 있다.
교육 수료자에게는 수료증과 공영자전거 '어울링' 7일 무료 이용권, 안전모를 지급한다.
신청은 오는 28일부터 시 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 자세한 사항은 대중교통과 자전거문화팀으로 문의하면 된다.
조은강 대중교통과장은 "이론부터 도로 주행 실습까지 알차게 구성된 교육"이라며 "시민들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com