남양주 만두 공장 화재…연기 흡입 근로자 1명 병원 이송

AI 핵심 요약beta
- 남양주 오남읍 식품공장서 27일 오전 화재가 났다.
- 공장 2개 동이 탔고 60대 근로자 1명이 연기 흡입했다.
- 소방당국은 초진 뒤 잔불 정리와 원인 조사에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시 오남읍의 한 식품제조 공장에서 27일 오전 화재가 발생해 공장 2개 동이 불에 타고 근로자 1명이 연기를 마셔 병원으로 이송됐다.
소방서 등에 따르면 이날 오전 8시 32분께 남양주시 오남읍 오남리에 위치한 만두 식품제조 공장에서 화재가 발생했다. 화재 관련 신고는 총 11건 접수됐으며 소방당국은 남양주지휘대를 포함해 차량 28대와 인원 70명을 동원해 진화 작업에 나섰다.
불이 나자 공장 관계자 10명은 스스로 대피했으며 이 과정에서 60대 남성 1명이 연기를 흡입해 호흡곤란 증세를 보여 경상 판정을 받고 남양주 한양병원으로 이송됐다.
소방당국은 인근 건물로 불이 옮겨붙는 것을 막기 위해 연소 확대 저지에 주력하는 한편 공장 내부에 있던 300kg 규모의 가스통에 대해 방호주수를 실시하며 추가 폭발 및 피해 예방에 나섰다.
공장 2개 동은 서로 연결된 구조로 화재로 인해 만두 재료와 제조 기계 등이 소실된 것으로 전해졌다.
소방당국은 진화 작업을 이어가다 오전 10시 1분께 초진을 완료했으며, 잔불정리가 끝나는 대로 화재 원인 등에 대해 조사할 예정이다.
asj7376@newspim.com