LG유플러스, 디지털고객경험지수 이동통신 부문 3년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 2026 DCXI 이동통신 1위를 차지했다.
- 통합 앱 U+one으로 셀프서비스와 가족관리 기능을 강화했다.
- AI 검색 고도화로 고객 문제 해결까지 지원할 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 한국표준협회가 주관하는 '2026 디지털고객경험지수(DCXI)' 이동통신 부문에서 1위를 차지했다. 이동통신 부문 평가가 처음 도입된 2024년 이후 3년 연속 수상이다.
디지털고객경험지수는 고객이 기업의 디지털 채널에서 상품과 서비스를 이용하는 과정 전반의 경험 수준을 평가하는 지표다.
LG유플러스는 통합 고객 앱 'U+one'을 중심으로 고객 경험 혁신을 추진해 왔다. U+one은 요금 조회·납부, 요금제 변경, 로밍 가입, 멤버십 이용 등 주요 서비스를 고객이 직접 처리할 수 있는 셀프서비스 기능을 갖추고 있다.
특히 가족 통신 서비스 관리 기능을 통해 자녀의 요금 조회·납부, 선택약정 관리, 분실신고 등을 앱에서 직접 처리할 수 있다.
U+one은 고객의 이용 여정을 분석해 핵심 기능의 사용 편의성을 높이는 데 집중했다. 콘텐츠와 혜택 서비스를 제공하는 '플러스' 서비스를 통해 고객이 일상적으로 이용하는 디지털 플랫폼으로 진화했다.
AI 기반 서비스 고도화도 이번 수상의 주요 요인이다. LG유플러스는 U+one 내 AI 검색 기능을 고도화해 고객이 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 지원하고 있다. 챗봇·콜봇과 AI 상담 지원 기능을 활용해 고객 문의에 신속하게 대응하고 있다.
LG유플러스는 하반기에 AI 검색의 에이전트화를 통해 단순 정보 제공을 넘어 요금 조회·납부 등 고객의 문제 해결까지 지원하는 방향으로 기능을 확대할 계획이다.
또한 U+one 앱에서 바로 이용할 수 있는 멤버십 영화 예매 서비스와 개인화 기반의 플러스 콘텐츠를 늘려 고객 경험을 높여 나갈 방침이다.
강진욱 LG유플러스 모바일·디지털사업그룹장(상무)은 "3년 연속 DCXI 1위는 고객이 일상에서 체감하는 편리함과 즐거움을 높이기 위해 지속적으로 노력한 결과"라며 "앞으로도 AI 에이전트를 활용해 고객이 원하는 정보를 더욱 쉽고 빠르게 찾고 필요한 업무를 손쉽게 처리할 수 있는 고객 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.
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