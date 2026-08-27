전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.27 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[뉴스분석] 이준석 물러난 개혁신당, 악재에 존재감도 약화...독자생존 가능할까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이준석 대표가 26일 지방선거 패배 책임을 지고 사퇴했다
  • 개혁신당은 출마 192명 중 당선 1명에 그쳐 위기를 맞았다
  • 차기 지도부는 독자 노선과 보수 재편 사이를 시험받는다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지선 참패 석 달 만에 이준석 대표 포함 지도부 총사퇴
천하람 대행 체제로 전대 준비…"타당 합류 고려·논의 없어"
독자생존 vs 보수통합…차기 지도부 첫 시험대이자 최대 과제

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이준석 대표를 비롯한 지도부가 26일 지방선거 패배의 책임을 지고 총사퇴하면서 개혁신당이 창당 후 최대 위기와 중대 변곡점에 봉착했다. 차기 지도부가 독자적인 제3지대 노선을 이어갈 수 있을지가 첫 시험대다.

이 대표에게도 이번 사퇴는 정치적 분기점이다. 30대에 제1야당인 국민의힘 대표를 거쳐 신당 창당과 국회 입성, 대선 출마까지 보수진영의 대표적인 청년 정치인으로 존재감을 키워왔지만, 지방선거 참패와 당 쇄신을 둘러싼 갈등 끝에 다시 당대표직에서 내려오게 됐다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com

◆지선 192명 출마해 당선 1명…이준석 "쇄신 제안 당내 호응 못 얻어"

개혁신당은 지난 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거에서 전국에 192명의 후보를 냈다. 국민의힘을 탈당해 개혁신당 후보로 나선 인사도 50명을 넘기며 외연 확대를 시도했지만 지방선거 당선자는 경기 화성시의원 1명에 그쳤다.

선거 직후 이 대표는 "훌륭한 후보들이 마땅히 받았어야 할 성적을 얻지 못한 책임은 중앙당에 오롯이 있다"며 쇄신을 약속했다. 

선거 이후에는 정이한 전 부산시장 후보의 '피습 자작극' 사건까지 불거졌다. 정 전 후보는 선거운동 기간인 지난 4월 유세 도중 차량에서 날아온 음료에 맞아 다쳤다고 주장했지만 이후 지인과 범행을 사전에 모의한 혐의로 수사를 받았다. 정 전 후보는 선거 이후 개혁신당을 탈당했고 지난달 구속된 뒤 재판에 넘겨졌다. 

지방선거 참패에 후보 검증 책임까지 도마에 오르면서 당 지도부를 향한 쇄신 요구도 커졌다. 특히 정이한 사건이 치명적이었다. 더불어민주당과 국민의힘을 비판하면서 그들의 행태와 무엇이 다르냐는 근본적 문제제기다.

이 대표는 이날 국회 소통관에서 대표직 사퇴를 선언하며 "지방선거 이후 석 달 남짓, 저는 당의 자강과 쇄신을 위한 고민과 제안을 해왔다"면서도 "당 안에서 충분한 호응을 얻지 못했다"고 밝혔다.

그는 "설득해내지 못한 책임은 전적으로 대표인 저에게 있다"며 "방향에 대한 합의 없이 그 일정을 맞을 수는 없다고 판단했다"고 했다. 이어 "제가 오히려 당내 다른 구성원들이 하고자 하는 일을 가로막고 있었다면 그 자리를 비우는 것이 당을 위해 선택해야 할 길"이라고 말했다.

이기인 개혁신당 사무총장은 이날 CBS 라디오에서 당 진로와 방향에 대해 "약간의 이견이 있었지만 갈등 정도는 아니었다"며 "수렴하는 과정에서 다들 의욕이 없었던지라 당대표가 종합적으로 판단한 것"이라고 설명했다.

최고위원과 정책위의장 등 나머지 지도부도 함께 물러났다. 천하람 원내대표가 당대표 권한대행을 맡아 차기 지도부를 뽑기 위한 전당대회를 준비할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 천하람 개혁신당 원내대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 정점식 국민의힘 원내대표를 접견하며 인사말을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

◆독자 생존 vs 보수 통합이냐…차기 지도부 첫 시험대이자 최대 과제

관건은 새 지도부가 어떤 방향으로 당을 이끌지다. 개혁신당이 그동안 이 대표라는 강한 개인 브랜드를 중심으로 성장해온 만큼 차기 지도부가 독자적인 리더십과 지지 기반을 확보할 수 있을지가 당의 생존과 직결될 전망이다.

다만 당내에서는 대표 한 사람의 교체만으로 쇄신이 완성되는 것은 아니라는 목소리도 나온다.

최현수 전 개혁신당 광주시당위원장은 이날 페이스북에서 이 대표의 사퇴를 비판하며 "인물 하나 바뀐다고 당의 체질이 달라질 것이라 생각한다면 이준석이라는 정치인의 권력 작동 방식을 여전히 학습하지 못한 탓"이라고 주장했다. 당 조직과 운영 구조까지 변화해야 실질적인 쇄신으로 볼 수 있다는 취지다.

외부에서는 이 대표의 퇴진과 맞물려 보수진영 재편 가능성도 거론된다. 장 대표는 이날 취임 1주년 기자회견에서 "뜻이 있는 보수세력이라면 그 어떤 세력과도 연대해서 함께 싸우고 정권을 가져오기 위한 연대와 동맹의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

다만 노선 차이가 극명했던 장동혁 대표 체제가 이어지는 만큼 국민의힘과 당장 합당 논의가 급물살을 탈 가능성은 크지 않다. 이 대표 퇴진 이후 개혁신당이 독자 노선을 이어갈지 향후 보수진영 재편 과정에서 접점을 넓힐지가 먼저 시험대에 오를 전망이다.

개혁신당은 이날 일부 보도에 대해 "지도부 중 그 누구도 다른 당에 합류를 고려하거나 논의한 적은 없다"고 공식 부인했다. 비공개 최고위원회의에서 출마 지역을 둘러싼 논의가 있었다는 내용 역시 "사실과 전혀 다르다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 이준석 개혁신당 대표를 예방하며 천하람 원내대표와 악수하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

◆대표직 내려놓은 이준석…화려한 재기와 영향력 퇴조의 갈림길에 서

이 대표 개인에게도 이번 결정은 시험대가 될 전망이다. 이 대표는 30대에 국민의힘 대표에 선출된 뒤 윤석열 전 대통령과의 갈등 끝에 당을 떠났고, 개혁신당을 창당해 국회 입성에 성공했다. 이후 대선에 출마하며 독자적인 정치세력 구축을 시도해왔다.

그러나 이번 지방선거에서 개혁신당이 전국적인 지지 기반을 만드는 데 실패한 데 이어 자신이 제안한 자강과 쇄신 방안까지 당내 동의를 충분히 얻지 못했다고 스스로 밝히면서 독자 세력화의 한계도 드러냈다는 평가가 불가피해졌다.

반대로 대표직에서 벗어난 것이 이 대표에게 새로운 정치적 공간을 열어줄 가능성도 있다. 이 대표는 이날 "한 사람의 당원으로, 동탄2신도시의 국회의원으로 제자리에서 할 일을 하겠다"고 밝혔다.

결국 차기 지도부가 이 대표 없이 개혁신당의 독자 생존 가능성을 입증할 수 있을지, 이 대표가 당대표 사퇴 이후에도 당과 보수진영에서 영향력을 유지할 수 있을지가 맞물려 향후 개혁신당의 운명을 가를 것으로 보인다.

박상병 정치평론가는 "이 전 대표가 국민의힘으로 돌아갈 가능성은 높지 않다고 본다"며 "특히 현재 국민의힘 지도체제에서는 더 어려울 것"이라고 전망했다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동