SGA솔루션즈, 시큐어포인트와 CSP 부분 총판 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- SGA솔루션즈가 27일 시큐어포인트와 CSP 총판 계약을 맺었다.
- 시큐어포인트는 NHN·네이버·KT·카카오·삼성SDS와 MSP 공략을 맡았다.
- 양사는 AIDC 확산에 맞춰 통합 클라우드 보안 시장을 키우겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 통합 IT 보안 전문기업 SGA솔루션즈가 시큐어포인트와 클라우드 보안 사업 확대를 위한 CSP(클라우드 서비스 제공자) 부분 총판 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 계약에 따라 시큐어포인트는 SGA솔루션즈의 CSP 부분 총판을 맡아 NHN클라우드, 네이버클라우드, KT클라우드, 카카오클라우드, 삼성SDS 등 국내 주요 클라우드 사업자와 MSP(관리형 서비스 제공자)를 대상으로 보안 제품 공급 및 신규 사업 발굴을 추진한다. 양사는 마이크로소프트 애저, AWS 등 글로벌 플랫폼까지 공동으로 공략할 계획이다.
회사에 따르면 생성형 AI 확산으로 AI데이터센터(AIDC) 투자가 늘어나면서 클라우드 보안 수요가 빠르게 증가하고 있다. 다수의 이용자와 워크로드가 집적되는 AI 인프라 특성상 보안은 서비스 안전성과 직결되는 요소다.
AIDC 환경에서는 GPU 등 고성능 연산 자원이 서버와 컨테이너, 쿠버네티스 등 다양한 워크로드에 분산되고 다수의 계정과 권한이 복합적으로 운영된다. 이에 따라 워크로드 보호와 함께 서버 접근통제, 계정·권한 관리, 관리자 행위 감사, 개발·운영 단말 보안까지 연계한 통합보안 체계가 필요하다.
SGA솔루션즈는 서버보안 'RedCastle', 클라우드 워크로드 보안 'vAegis', 컨테이너 보안 'cAegis', 시스템 접근 관리 'SecureGuard AM', 엔드포인트 보안 'VirusChaser 10 AI', 제로트러스트 'SGA ZTA' 등 AIDC에 필요한 보안 전 영역의 제품을 갖추고 있다. 이번 협력을 통해 AIDC 프로젝트 초기 보안 설계부터 제품 공급, 구축, 상시 운영 정책 관리까지 이어지는 '원스톱 통합보안 체계'를 제공할 방침이다.
김진현 시큐어포인트 대표는 "AI 인프라 보안 수요에 맞춰 SGA솔루션즈의 폭넓은 제품군을 주요 CSP·MSP 고객에게 효과적으로 공급하겠다"며 "양사의 영업·기술 역량을 결합해 현장에서 체감할 수 있는 사업 성과를 만들겠다"고 말했다.
최영철 SGA솔루션즈 대표이사는 "AI 인프라 시장의 성장과 AIDC 확산은 통합보안 사업의 새로운 기회"라며 "통합 IT 보안 제품 라인업과 시큐어포인트의 채널 경쟁력을 결합해 클라우드·AI 인프라 보안 시장을 적극 공략할 것"이라고 밝혔다.
한편 시장조사기관 킹스리서치에 따르면 글로벌 AI 인프라 사이버보안 시장 규모는 2026년 약 151억6000만달러(약 21조원)에서 오는 2033년 약 1387억6000만달러(약 192조 1132억원)까지 성장할 것으로 예상된다. 연평균 성장률(CAGR)은 37.21%다.
nylee54@newspim.com