디스커버리, 도심 러닝 위한 'RUN & FIT' 내놔

AI 핵심 요약beta
- 디스커버리 익스페디션이 27일 RUN & FIT 컬렉션을 출시했다.
- 가벼운 바람막이와 기능성 티셔츠 등 도심 러닝용 제품으로 구성했다.
- 9월 19일 시포레 RUN & FIT 공식 후원사로 참여한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = F&F가 전개하는 프리미엄 웰니스 라이프스타일 브랜드 디스커버리 익스페디션(이하 '디스커버리')이 도심 속 러닝을 위한 'RUN & FIT 컬렉션'을 출시했다. 가벼운 무게와 활동성을 갖춘 바람막이, 기능성 티셔츠 등으로 구성됐다.
디스커버리는 이번 컬렉션 출시와 함께 오는 9월 19일 경기 고양시 일산호수공원 일대에서 열리는 도심 운동 페스티벌 '시포레 RUN & FIT'의 공식 후원사로 참여한다. 10km 러닝과 함께 인기 트레이너들이 진행하는 운동 프로그램, 부스 이벤트 등이 마련되며, 참가자 전원에게는 디스커버리 브랜드 티셔츠와 양말 등이 담긴 '레이스 팩'이 제공된다.
디스커버리 마케팅 본부장 김태영 이사는 "'시포레'를 통해 고객들과 현장에서 직접 만나 액티브한 브랜드 경험을 전하겠다"며 "앞으로도 다양한 오프라인 접점을 넓혀갈 것"이라고 말했다.
'RUN & FIT 컬렉션' 제품은 명동점과 타임스퀘어점 등 일부 매장과 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.
fineview@newspim.com