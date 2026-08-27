속초해경 '직장협의회' 27일 공식 출범

AI 핵심 요약beta
- 속초해경이 27일 직장협의회를 공식 출범했다
- 박종빈 경감이 초대 회장으로 선출됐다
- 근무환경 개선과 소통 강화에 나섰다
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[속초=뉴스핌] 이형섭 기자 = 속초해양경찰서는 27일 직원들의 목소리를 수렴하고 근무 환경 개선 및 소통하는 조직문화를 구축하기 위해 직장협의회가 공식 출범했다고 밝혔다.
직장협의회 출범은 직원들의 다양한 의견을 기관 운영에 반영하고 현장 직원들의 고충 및 근무여건 개선사항을 지휘부와 공유해 직원과 조직 간 소통을 강화하려는 취지로 마련됐다.
박종빈 경감이 초대 직장협의회장으로 선출됐다. 그는 앞으로 직원들의 의견을 수렴해 근무환경 개선, 직원 고충 해소, 내부 제도 개선 및 직원 사기 진작 등을 위한 소통 창구 역할을 수행할 예정이다.
박종빈 회장은 '직원들이 자긍심을 갖고 근무할 수 있는 건강한 조직문화를 만들어가는 데 힘쓰겠다'고 말했다.
신경진 서장은 "직장협의회 출범을 계기로 직원들의 목소리에 더욱 귀 기울이고 서로 존중하며 소통하는 조직문화를 만들어가겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com