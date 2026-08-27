네팔 홍수로 고립됐던 한국인 9명 안전지역으로 이동

AI 핵심 요약beta
- 외교부가 27일 네팔 홍수 고립 한국인 9명 대피를 밝혔다.
- 두산에너빌리티 직원 9명은 네팔군 헬기로 이동했다.
- 남은 1명도 곧 이동 예정이며 100만달러 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조현 장관, 네팔 외교장관과 전화 통화
"네팔 국민에 깊은 위로...100만 달러 인도적 지원"
한국인 수색·구조에 적극적 지원과 관심 당부
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 라수와 지역에서 발생한 대홍수로 고립됐던 한국인 9명이 안전 지역으로 대피했다고 외교부가 27일 밝혔다.
외교부는 이날 고립 상태로 구조를 기다리던 한국인 10명 중 9명이 안전지역으로 이동했다고 밝혔다. 이들은 모두 현지 수력발전소 건설을 위해 파견된 두산에너빌리티 소속 직원으로, 네팔군 헬기로 인근 군부대로 이동한 것으로 확인됐다.
현장에 남은 1명은 두산에너빌리티 소속 현장소장으로, 현지에서 이들의 신변 안전 문제 등을 확인하기 위해 파견된 주네팔 한국 대사관 소속 직원 2명과 함께 잔류했으나 곧 이동할 게획인 것으로 알려졌다.
한편 조현 외교부 장관은 이날 시시르 커날 네팔 외교장관과 통화하고 이번 홍수 피해와 한국인 안전 문제 등을 논의했다. 조 장관은 이번 홍수로 피해를 본 네팔 국민과 유가족에 깊은 위로를 전하고, 한국인 수색과 구조를 위한 네팔 정부의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.
조 장관은 이어 네팔 현지로 급파한 정부합동 신속대응팀이 현지 당국과 긴밀히 협력하면서 국민 수색과 구조 지원 활동이 원활하게 이루어질 수 있도록 네팔 정부 차원의 적극적인 협조도 당부했다.
조 장관은 네팔 정부의 신속한 대응과 조기 복구 노력을 지원하기 위해 현지에서 활동 중인 국제기구를 통해 100만 달러 규모의 인도적 지원을 제공하겠다고 했다.
opento@newspim.com