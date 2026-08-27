수강생 살해·시신 훼손한 중국인 시간강사 구속

AI 핵심 요약beta
- 경북 경산서 중국인 시간강사 정씨가 27일 구속됐다.
- 정씨는 중국인 대학원생 A씨를 살해한 혐의를 받는다.
- 시신 훼손·유기 뒤 허위 신고한 혐의도 받는다.
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"학생 실종됐다" 허위 신고까지…경찰 추가 혐의 적용 검토
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 경북 경산에서 자신의 강의를 들었던 중국인 대학원생을 살해한 뒤 시신을 훼손해 여러 지역에 유기한 중국인 시간강사가 구속됐다.
경북 경산경찰서는 살인과 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 중국인 정모(31)씨를 27일 구속했다.
경찰에 따르면 정씨는 지난 20일 새벽 경북 경산시 하양읍 자신의 원룸에서 중국인 여성 유학생 A(25)씨를 살해한 혐의를 받고 있다. 이후 시신을 훼손해 경기도 군포와 경북 경주 안강·불국사 일대 등에 나눠 버린 것으로 조사됐다.
정씨는 범행 이후 경찰 수사에 혼선을 주기 위해 A씨가 실종됐다며 허위 신고한 혐의도 받는다.
경찰 조사 결과 정씨는 지역의 한 대학을 졸업한 뒤 경북도내 한 병원에서 근무해왔다. 2023년부터는 자신이 졸업한 대학에서 시간강사로 학생들을 가르친 것으로 파악됐다.
피해자 A씨는 과거 정씨가 맡았던 수업을 수강한 학생으로 조사됐다.
대구지법 황인준 영장전담 부장판사는 이날 오전 정씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행한 뒤 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.
경찰은 여러 지역에 나뉘어 유기된 A씨의 시신을 최대한 수습한 뒤 부검을 진행할 예정이다. 부검과 추가 수사를 거쳐 정씨에게 사체훼손과 시신유기 혐의를 추가로 적용하는 방안도 검토하고 있다.
jane94@newspim.com