李대통령, 네팔 홍수 실종자 가족 전담관 지정…"구조 인력 신속히 급파" 지시

"국민 생명 지키는 일에 과잉 대응 없다"

"부족함 느끼지 않게 세심히 대응하라"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 27일 네팔 북부지역에서 발생한 홍수로 한국 국민 피해를 점검하고 현지의 실종 한국인 9명의 가족을 담당할 전담관 지정을 지시했다.

강유정 청와대 수석대변인은 춘추관에서 브리핑을 열고 이날 오후 서울 종로구 외교부에서 이 대통령이 주재한 네팔 홍수 관련 우리 국민 피해 상황 대응 긴급회의 내용을 전달했다.

이 대통령은 "우리 국민의 생명과 안전이 매우 위중한 상황"이라며 "국민의 생명과 안전을 지키는 일에는 과잉 대응이란 없다는 자세로 모두가 최선을 다해 총력을 다할 것"을 당부했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 10회 중앙지방협력회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "구조 인력을 최대한 신속하게 현지에 급파하고 회사 측과 협의해 고립되거나 연락이 두절된 직원 가족들의 면담 요청 등 가족들의 요청 사항에 대해서도 잘 살펴보라"고 지시했다.

그러면서 이 대통령은 "관련 가족들을 챙기는 전담관을 지정하고 수색 구조를 비롯한 진행 상황을 지속적으로 공유할 전담 공보 담당자도 지정하라"며 "(실종자) 가족들이 부족함을 느끼지 않도록 세심히 대응할 것"이라고도 주문했디.

이 대통령은 또 "연락이 두절된 우리 국민 외에도 추가 피해를 입은 국민이 없는지 관계 당국이 꼼꼼하게 점검하라"며 "네팔 정부와의 협력이 중요하다니, 모든 외교 채널을 가동해 수색과 구조에 필요한 자원이 신속하게 투입될 수 있도록 적극 협의하고 우리 정부가 네팔 측에 제공할 수 있는 인도적 지원도 적극 검토하라"고도 지시했다.

끝으로 이 대통령은 어려운 여건 속에서도 대응 중인 관계자들을 격려하고 "우리 국민들의 생명과 안전이 위급한 상황인 만큼 맡은 바 책임과 역할을 끝까지 다해 주기를 바란다"고 당부했다.

외교당국에 따르면 전날 네팔 북부 지역과 중국 티베트 접경지인 네팔 누와콧 트리슐리에 대규모 돌발 홍수가 덮쳤다. 이로 인해 한국인 9명이 실종된 상태다. 실종된 한국인은 현지에서 수력발전소를 건설하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 직원이다. 남동발전 소속이 3명, 두산에너빌리티 소속이 6명이다. 아울러 우리 국민 10명이 한때 현지에서 고립됐으나 안전에는 이상이 없는 것으로 파악됐다.

이 대통령은 이날 청와대에서 예정된 수석·보좌관 회의를 순연하고 긴급 점검회의로 일정을 바꿔 상황 대응에 나섰다. 또한 오는 28일 예정돼 있던 더불어민주당 국회의원 초청 오찬도 연기했다.

pcjay@newspim.com