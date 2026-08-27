펄어비스, 게임스컴서 붉은사막 오픈월드 개발 과정 공개

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 27일 게임스컴 데브서 붉은사막 인핸스드를 소개했다.
- 플레이 가능한 월드에 맞춰 오픈월드 구축 방식을 설명했다.
- 블랙스페이스 엔진과 자동화로 대규모 월드를 구현했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스는 글로벌 최대 게임 개발자 컨퍼런스 '게임스컴 데브 2026'에서 '붉은사막 인핸스드'의 오픈월드 구축 방식을 소개했다고 27일 밝혔다.
안근태 아트레벨실장과 김진환, 윤진호 게임엔진그래픽스실장이 '파이웰' 대륙의 제작 시스템과 개발 과정을 설명했다. 150명 정원에 320명이 사전 신청했으며 소니 인터랙티브 엔터테인먼트, 캡콤, CD 프로젝트 레드, 게릴라게임즈, 닌텐도 등 글로벌 게임사 개발자들이 참석했다.
펄어비스는 붉은사막 개발에서 '플레이 가능한 월드'를 중점으로 삼았다. 실제 자연을 그대로 구현하기보다 플레이어의 이동과 탐험을 우선해 환경의 밀도와 배치를 조정했다. 멀리 보이는 탑이나 마을 등은 실제로 이동하고 탐험할 수 있도록 구성했다.
방대한 월드를 효율적으로 제작하기 위해 자동화와 수작업을 병행했다. 식생과 지형 등 반복 작업은 규칙을 기반으로 자동화하고 주요 랜드마크와 퀘스트, 이벤트 등 플레이 경험에 직접 영향을 미치는 콘텐츠는 개발자가 직접 관리했다.
자체 엔진인 '블랙스페이스 엔진'을 활용해 대규모 월드를 구현했다. 플레이어의 위치와 시야에 따라 필요한 공간과 데이터를 불러오는 방식으로 광활한 월드를 연속된 공간처럼 표현하면서 성능 부담을 관리했다.
시간과 날씨, 플레이어의 행동에 따라 환경이 변화하도록 설계해 비와 눈, 바람에 따라 월드의 모습이 달라지고 캐릭터의 이동과 공격에 풀과 나무 등 주변 환경이 반응하도록 구현했다.
한편 펄어비스는 게임스컴 전야제 'ONL'에서 스토리 개선과 신규 보이스오버 언어 5종, 아랍어 자막을 추가한 붉은사막 인핸스드 트레일러를 공개했다.
플레이어는 9월 9일까지 플레이스테이션 5, 엑스박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어에서 붉은사막 인핸스드를 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
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