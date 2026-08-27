정청래, '노선 차이 공개 거론' 김민석 향해 "마이크 독재…모욕적 난타 유감"

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"중도는 없다는 발언 전제 잘라내…공개토론 피하지 않겠다"

[인천=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 의원이 27일 김민석 대표가 의원 워크숍에서 자신의 실명을 거론하며 이른바 '중도론'을 비판한 데 대해 "마이크 독재"라며 강한 유감을 표했다.

정 의원은 당의 진보·개혁 노선과 외연 확장 전략을 둘러싼 견해차는 공개적이고 치열한 토론으로 풀어야 한다며 김 대표와의 공개토론도 피하지 않겠다고 밝혔다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 '김민석 대표의 소위 방법론 차이에 대한 유감'이라는 제목의 글을 통해 "오늘 의원 워크숍에서 제 실명을 거론하며 김민석 대표 자신의 논리 전개의 도구로 사용한 것에 유감을 표한다"고 밝혔다.

정 의원에 따르면 두 사람이 이른바 '중도론'을 놓고 대화를 나눈 것은 전날 국회 본회의장에서 이뤄진 1~2분가량의 대화가 전부다.

그는 "어제 잠깐의 대화가 오늘 프레젠테이션의 소재가 될 줄은 정말 몰랐다"며 "깜짝 놀랐고 당황스러웠다"고 했다.

[영종도=뉴스핌] 정일구 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 27일 오후 인천 영종구 인스파이어 호텔에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 정청래 전 대표에게 감사패를 전달하기에 앞서 손을 맞잡고 있다. 2026.08.27 mironj19@newspim.com

특히 김 대표가 자신의 '중도는 없다'는 발언의 맥락을 충분히 설명하지 않은 채 비판했다고 주장했다.

정 의원은 "거두절미 앞뒤 자르고 본인이 듣고 싶은 말만 듣고, 하고 싶은 말만 하기 위해 직전 전당대회 경쟁자의 실명을 거명하며 일방적으로 주장한 것은 거의 폭력적"이라고 비판했다.

정 의원은 자신이 말한 '중도는 없다'는 표현에는 전제가 있다고 설명했다.

여당이 여당다운 모습을 보일 때 이른바 중도층이 여당을 지지하고, 야당이 야당다울 때 야당을 지지하는 만큼 이들을 고정적인 중도층이라기보다 '스윙보터 세력'으로 봐야 한다는 취지라는 것이다.

그는 "한 사람의 생각도 항상 고정불변의 정중앙에 있지 않다는 뜻"이라며 "그렇다면 여당이 여당다울 때, 야당이 야당다울 때는 무엇을 의미하는가. 이것은 토론의 주제"라고 강조했다.

이어 "나의 이런 주장은 토론의 주제이지 현 당대표가 마이크를 잡고 혼자 일방적으로 '너의 주장은 틀렸다'는 식으로 매도할 주제는 아니다"라며 "이것은 마이크 독재다. 이런 황당한 경우를 나는 20년 동안 본 적이 없다"고 했다. 그러면서 "너무 무례하지 않은가. 불쾌하기 짝이 없고 모욕적"이라고 강한 불쾌감을 나타냈다.

정 의원은 김 대표의 발언에 현장에서 즉각 반박하지 않은 이유에 대해서도 설명했다.

그는 "김민석 대표가 주장하는 순간에 내가 손들고 '김민석이 틀렸다'고 주장했다면 의원워크숍이 어떻게 되었겠는가"라며 자신의 대응이 당내 분란으로 이어질 가능성을 우려했다고 밝혔다.

다만 침묵할 경우 김 대표의 논리와 주장이 당내에서 절대적 가치처럼 굳어질 수 있다고 판단해 "건강한 노선 토론 활성화 차원에서 문제를 지적해 둔다"고 했다.

[영종도=뉴스핌] 정일구 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 27일 오후 인천 영종구 인스파이어 호텔에서 열린 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍에서 정청래 전 대표에게 감사패를 전달하고 있다. 2026.08.27 mironj19@newspim.com

정 의원은 당·정의 역할에 대한 자신의 노선도 구체적으로 제시했다.

그는 "기본적으로 당은 약간 왼쪽, 약간 아래쪽 3사분면에 위치하며 진보적·개혁적 의제를 주도하고, 당청은 약간 오른쪽, 약간 위쪽도 감당하는 것이 옳다고 생각한다"고 밝혔다.

이어 행정부가 모든 진보·개혁적 의제를 직접 관철하기에는 현실적 어려움이 있는 만큼 "진보개혁적 의제는 당이 맡아서 하는 것이 보다 바람직하다"며 "자연스럽게 당은 왼쪽을, 당청은 오른쪽을 맡아 역할 분담을 하는 것이 이상적"이라고 주장했다.

그러면서 자신의 노선 역시 완전무결한 것은 아니라고 했다.

정 의원은 "이런 철학과 소신이 완전무결할 수는 없다"며 현실 적용 방안은 집단 토론을 통해 수렴하면 된다고 했다.

그러나 이날과 같은 방식은 "토론에 대한 접근을 가로막는 매우 반토론적, 반숙의적 폭력"이라고 재차 비판했다.

정 의원은 이재명 대통령의 발언이라며 "진리는 비판받지 않는 영역이지만 정책은 언제나 비판의 영역"이라는 말도 소개했다.

그러면서 자신이 주장하는 '진보개혁을 통한 외연확장 전략'과 김 대표의 '중도실용 외연확장론' 모두 절대적 진리가 될 수 없다고 강조했다.

그는 "최소한 수십 년간 논쟁의 대상인 이 주제를 딱 잘라서 '너는 틀렸고 내가 맞다'는 본인의 주장을 절대 진리로 착각하는 것은 아닌지 궁금하다"고 했다.

정 의원은 향후 민주당의 과제로 개혁과 통합을 동시에 제시했다.

그는 이재명 정부의 성공과 향후 총선·대선 승리를 통한 정권 재창출을 위해 "4통통합, 범민주진보세력의 통합과 연대 그리고 끊임없는 중단 없는 개혁노선이 필요하다"고 주장했다.

특히 당내 신뢰 회복을 강조하며 "김민석 대표의 메시지도 중요하지만 메신저에 대한 신뢰가 더 중요하지 않은가"라며 "여러 정책과 노선도 중요하지만 신뢰가 가장 빨리 해결해야 할 선결과제가 아닌가"라고 했다.

이어 "서로 상처받고 서로 불신하는 이 상황에서 어떻게 하면 상처받은 신뢰를 회복할 것인가가 급선무"라며 "오늘 김민석 대표의 모욕주기식 일방적 난타는 적어도 신뢰 회복에는 도움이 되지 않는 방식이었음을 인정하기 바란다"고 촉구했다.

그러면서 "필요하다면 위 내용에 대한 김민석 대표와의 공개 토론을 피하지 않겠다"고 했다.

chogiza@newspim.com