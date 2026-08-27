네이버클라우드-LG CNS, 보안 특화 AI 모델 개발

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드와 LG CNS가 27일 보안 특화 AI 모델 사업에 참여했다.
- 양사는 국내 보안 환경에 맞춘 모델을 개발하겠다고 밝혔다.
- 컨소시엄에는 산학연 33개 기관이 참여해 실증을 맡는다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드와 LG CNS가 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 '사이버 보안 분야 특화 인공지능 파운데이션 모델 개발' 사업에 공동으로 참여한다.
두 회사는 AI 모델부터 인프라, 보안, 데이터까지 아우르는 기술력을 바탕으로 국내 보안 환경에 맞춘 모델을 개발할 계획이다.
네이버클라우드는 원자력, 금융 등 보안 규제가 높은 영역에서 폐쇄망·온프레미스 환경에 거대언어모델(LLM)을 안정적으로 구동한 경험을 강점으로 내세운다.
공공 클라우드 보안인증(CSAP) 기반의 데이터 암호화 및 격리 기술과 대국민 서비스 관제·방어 경험을 더해 현장에 즉시 투입 가능한 모델을 구현하겠다는 목표다.
LG CNS는 레드팀, 블루팀, AI보안팀 등 사이버 보안 전 영역의 전문 조직을 갖추고 있다. LG유플러스 등 그룹사의 통신 네트워크 데이터를 활용해 모델 학습을 고도화하고 복잡한 보안 환경에서 실증을 거쳐 기능과 성능을 완성할 계획이다.
이번 컨소시엄에는 보안 전문기업, 주요 대학, 국가급 위협 데이터와 제3자 검증을 담당하는 연구·공공기관 등 총 33개 산·학·연 기관이 참여한다.
김유원 네이버클라우드 대표는 "사이버 위협이 AI를 활용해 한층 고도화되는 만큼 방어 체계 역시 독자적인 AI 기술로 내재화하는 것이 국가 안보의 핵심"이라며 "실전 보안 역량을 바탕으로 국내 사이버 위협 환경을 가장 잘 이해하는 '소버린 보안 AI'를 개발해 국가 안보 역량을 한 단계 격상시킬 것"이라고 밝혔다.
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