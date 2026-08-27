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[르포] "100명대 신규채용은 옛말"…한파 속 인크루트가 던진 'AI 반전'

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AI 핵심 요약

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  • 대기업·중견 채용이 줄며 경쟁이 더 치열해졌다
  • 인크루트는 27일 채용설명회서 AI 역량을 강조했다
  • 기업들은 소통·협업 능력과 탐구 역량도 중시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대기업·중견 세 자릿수 채용 '반토막'…더 좁아진 공채 문턱
서미영 대표 "AI 활용 능력이 신입의 무기…경력직 벽 넘는다"
스펙 대신 직무 해결력·소통 검증…SK하이닉스 'AI 트랙' 신설

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = "면접과 취업 스터디를 숱하게 돌고 있는데, 2~3년째 채용 시장을 벗어나지 못하는 친구들이 수두룩해요."

"스펙이 너무 상향평준화됐어요. 어학 성적은 이제 기본이고, 웬만한 고난도 자격증도 '가점'이 아니라 '없으면 감점'인 것처럼 느껴져요."

취업 전선에 뛰어든 홍모(24)씨와 김모(25)씨의 목소리에는 깊은 피로감이 묻어났다. 채용 문턱이 높아질 대로 높아진 상황에서 구직자들이 느끼는 체감 난이도는 이미 극에 달해 있었다.

◆ 대기업·중견 '세 자릿수' 채용 반토막…늘어난 소규모 핀셋 채용

27일 인크루트는 서울 성북 소재 고려대학교 SK미래관에서 '제24회 2026 인크루트 채용설명회'를 열었다. 이날 현장에는 SK하이닉스, 삼성바이오로직스, CJ올리브영, 한국전력공사 등 주요 기업 채용 담당자들이 참석해 최신 채용 정보를 공유했다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 사진은 SK하이닉스 채용 담당자가 회사 채용 절차에 대해 안내하는 모습. 2026.08.27 stpoemseok@newspim.com

하지만 장내를 채운 온기와 달리 발표된 채용 전망은 차갑게 식어 있었다. 인크루트 조사 결과에 의하면, 올해 하반기 대기업 중 '세 자릿수' 대규모 채용에 나서겠다고 답한 곳은 14.5%에 불과했다. 전년 동기(20.9%) 대비 6.4%포인트(p) 줄어든 수치다.

세 자릿수 채용을 진행하겠다는 중견기업 비중은 지난해 2.2%에서 올해 1.4%로 반토막이 났으며, 지난해 0.5%에 불과했던 중소기업의 세 자릿수 채용 비중은 올해 0.0%를 기록하며 사실상 자취를 감췄다.

상황이 이렇다 보니 구직자들이 몰리는 인기 기업의 입사 난이도는 더욱 높아질 전망이다. 임경현 인크루트 이사는 "세자릿수 채용 규모를 계획 중인 대기업의 비중이 줄었다"며 "두자릿수 채용이 늘었지만, 기업별로 뽑는 인원수는 줄었다고 볼 수 있다"고 설명했다.

그러면서 "중견·중소기업도 채용 규모를 조금씩 줄여나갈 것으로 보인다"며 "필요한 인원만 선발하는 추세로 볼 수 있고, 그렇기 때문에 선호도가 높은 기업의 경우 경쟁률이 더욱 치열해질 것으로 보인다"고 진단했다.

◆ 경력직 벽 허무는 AI 역량…신입 지원자의 생존 방법

그럼에도 채용 현장에서는 오랫동안 전해 내려오는 격언이 있다. '시장 여건이 아무리 나빠져도 나만의 확실한 전략과 강점만 있다면 생존할 수 있다'는 원칙이다.

이날 현장에 모인 주요 기업 채용 담당자들과 인크루트 전문가들 역시 스펙 경쟁보다는 구직자 본인만의 '확실한 무기'를 갈고닦을 것을 주문했다. 그리고 이들이 제시한 생존의 핵심 키워드는 단연 '인공지능(AI)'이었다.

행사 중 서미영 인크루트 대표이사(사장)는 기자들과 만나 최근 채용 시장을 지배하던 '경력직 선호 현상'에 틈새가 생기고 있다고 귀띔했다. 서미영 대표는 그 균열의 원인으로 'AI 활용 능력'을 짚었다. 신입사원이라도 AI를 얼마나 능숙하게 다루느냐에 따라 연차 높은 경력직과의 생산성 격차를 단숨에 좁힐 수 있다는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 서미영 인크루트 대표이사(사장)가 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.08.27 stpoemseok@newspim.com

서미영 대표는 "경력이 부족한 신입 구직자가 시장에서 경쟁력을 가질 수 있는 강력한 무기가 바로 AI"라며 "오히려 기존 경력직들이 자신이 해오던 직무 방식에 AI를 곧바로 접목시키는 데는 한계가 있을 수 있다. 모바일에 이어 AI가 새로운 패러다임으로 자리 잡은 지금이야말로 신입 지원자가 자신만의 독보적인 역량을 보여줄 적기"라고 설명했다.

그러면서 "예전처럼 시장이 요구하는 간판이나 직무에 자신을 맞추는 것보다, 자신이 정말 하고 싶은 일이 무엇인지 정의하는 것이 먼저"라며 "그리고 그 일을 AI를 활용해 얼마나 탁월하게 해낼 수 있느냐가 핵심인 시대가 됐다"고 덧붙였다.

SK하이닉스 채용 담당자는 "AI 특화 인재를 발굴하기 위해 기존에 없었던 '스페셜 트랙'을 새로 신설했다"며 "기본적인 직무 전문성은 당연히 갖춰야 할 토대이고, 여기에 더해 탐구 역량과 변화 적응력, 사고의 다양성 등 미래 지향적 역량을 다각도로 평가할 것"이라고 전했다.

정량적인 자격증 스펙을 넘어 커뮤니케이션 능력을 키우려는 노력이 필수적이라는 조언도 이어졌다. 실제로 인크루트 조사 결과, 대기업의 절반이 넘는 58.8%가 인재의 핵심 역량으로 '소통 및 커뮤니케이션 능력'을 꼽았다.

임경현 이사는 "채용 담당자들이 말하는 커뮤니케이션이란 단순히 말을 화려하게 잘하는 것이 아니라 '협업 과정에서 타인과 어떻게 소통하고 상호작용 하는가'를 의미한다"며 "주로 토론 면접 등의 평가 과정을 통해 지원자의 실질적인 소통 방식과 협업 태도를 면밀히 관찰하게 될 것"이라고 설명했다.

stpoemseok@newspim.com

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김현태, 계엄 가담 1심 징역 12년 [서울=뉴스핌] 김영은 기자= 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 27일 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 김 전 단장에게 징역 12년을 선고했다. 불구속 상태로 재판을 받아온 김 전 단장은 이날 실형 선고를 받으면서 법정 구속됐다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12·3 비상계엄 직후 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.08.27 photo@newspim.com 재판부는 "피고인은 대테러작전 등을 담당하는 최정예 특수부대 707지휘관으로서 병력을 헬기에 탑승시켜 국회에 진입시킨 뒤 현장에서 봉쇄를 직접 지휘했다"며 "특히 국회의사당 유리창을 부수고 병력을 침투시켜 본회의장 진입을 시도하고 전원 스위치를 내리는 등 계엄 해제 의결을 저지하려 했다"고 밝혔다. 이어 "그럼에도 피고인은 수사기관과 법정에 이르기까지 '계엄이 정당했고 자신은 정당한 상관 명령에 따랐을 뿐'이라며 반성하지 않는 태도를 보였고, 유튜브 채널을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난하는 등 법치주의와 사법시스템을 조롱하는 태도를 보였다"고 양형 이유를 설명했다. 함께 기소된 이상현 전 특전사 제1공수특전여단장에게는 징역 10년, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장·정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장에게는 각 징역 7년, 김대우 전 방첩사 수사단장에게는 징역 5년이 선고됐다. 재판부는 실형이 선고된 김현태 전 단장, 이상현 전 단장, 김대우 전 단장에 대해선 도주 및 증거인멸 염려가 있다고 보고 법정 구속했다. 다만 박헌수 전 국방부 조사본부장과 고동희 전 정보사 계획처장은 각 무죄를 선고받았다. 재판부는 이들에게 폭동에 가담할 의사나 국헌문란 목적이 있었다고 보기 어렵다고 봤다. 재판부는 이날 피고인들에 대한 양형 이유를 밝히며 "국가 안전보장과 국토 방위의 신성한 의무를 저버리고 국가와 국민을 위해 사용해야 할 군사력을 개인과 특정 세력의 이익을 위해 사용했다"고 판시했다. 그러면서 "이 법원은 자유민주주의 국가에서 용납할 수 없는 내란 범행의 엄중한 책임을 피고인들에게 물을 책무를 국가와 사회로부터 요구받았다"며 "사건의 중대성에 상응하는 처벌을 통해 향후 다시는 내란을 도모하거나 가담하지 못하도록 경종을 울려야 한다"고 강조했다. 김현태 전 단장과 이상현 전 단장은 계엄 선포 후 병력을 이끌고 국회로 출동해 내부 봉쇄 등 임무를 지시한 혐의를 받는다. 김대우 전 단장은 방첩사 인력 위주로 체포조를 구성해 이재명 당시 더불어민주당 대표 등 정치권 주요 인사 14명을 체포하려는 데 가담한 혐의를 받고 있다. 고동희 전 처장은 정보사 요원들을 데리고 중앙선관위 청사에 진입해 직원들의 휴대폰을 빼앗은 혐의를 받는다. 김봉규·정성욱 전 단장에게는 이른바 '롯데리아 회동' 모임 등을 거쳐 선관위 직원 체포·구금 임무를 수행할 정보사 요원들을 편성하고 임무를 부여한 혐의가 적용됐다. 박헌수 전 본부장은 방첩사에 보낼 조사본부 수사관 100명을 편성하고 정치인 수용 시설을 파악하도록 지시하는 등 체포조 지원과 구금시설 준비에 관여한 혐의를 받는다. 이들은 군사법원에서 재판을 받다 파면되거나 전역한 뒤 민간인 신분이 되자 내란 특검팀(조은석 특별검사) 요청에 따라 지난 1월 사건이 서울중앙지법으로 이송되면서 재판을 받게 됐다. 박헌수 전 본부장 사건은 별도로 공판이 진행되다가 지난 5월 나머지 피고인 6명의 사건과 병합됐다. 특검팀은 지난달 결심공판에서 김 전 단장에게 징역 18년을 선고해달라고 재판부에 요청한 바 있다. 또 이상현 전 단장에게 징역 15년을, 김대우 전 단장·김봉규 전 단장·정성욱 전 단장에게 징역 12년을, 고동희 전 처장과 박헌수 전 본부장에게 징역 10년을 각각 구형했다. 당시 특검팀은 피고인들에 대해 "병력을 사적으로 동원해 핵심 헌법기관의 권능 행사를 불가능하게 만들어 국가 질서를 파괴하려 했다"고 지적했다. 특검팀은 이날 법정에서 나와 "(선고 결과가) 다소 아쉽기는 하다"면서도 "판결문을 검토해보고 항소 여부를 결정하겠다"는 입장을 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 내란특검팀은 27일 법정 밖으로 나와 판결문을 본 후 항소 여부를 검토하겠다는 입장을 밝혔다. 2026.08.27 yek105@newspim.com   yek105@newspim.com 2026-08-27 16:24
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李대통령 국정 지지율 50% [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 50%로 집계됐다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24일부터 26일까지 사흘간 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행한 8월 4주차 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령 국정 수행 지지율은 50%로 나타났다. 직전 조사(8월2주차) 대비 1%포인트(p) 올랐다. 반면 '잘못하고 있다'는 부정 평가는 43%로 직전 조사와 동일했다. 이재명 대통령이 25일 청와대 본관에서 37회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.0825 [사진=청와대] 긍정 평가는 40대(61%)와 50대(57%)에서 과반이었다. 또 권역별로는 대전·세종·충청(56%), 전남광주·전북(80%), 강원·제주(63%)에서 과반으로 나타났다. 지지층별로는 더불어민주당(85%), 조국혁신당(70%)에서 높았고, 정치 성향으로는 진보층(76%)에서도 과반이었다. 반면 20대(40%), 30대(45%), 60대(48%), 70세 이상(47%)에서는 지지율이 상대적으로 저조했다. 또 지역별로도 서울(43%), 인천·경기(46%), 대구·경북(32%)에서 저조한 모습을 보였다. 국민의힘 지지층(15%)과 보수층(27%)에서는 지지율이 더 저조했다. 이번 조사에서 정당별 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘 20%로 나타났다. 지난 조사와 비교해 민주당은 1%p 올랐고, 국민의힘은 3%p 내려갔다. 개혁신당과 조국혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%로 나타났다. '지지하는 정당이 없다'는 답변은 30%였다. 이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식을 활용했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 15.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-27 12:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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