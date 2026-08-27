박정원 두산 회장 "네팔 직원 무사 귀환 최우선 과제...전사 역량 집중"

AI 핵심 요약beta
- 박정원 두산그룹 회장이 27일 네팔 홍수 실종 직원 수색에 총력 대응했다.
- 두산에너빌리티 직원 6명은 전날 라수와 지역 현장에서 연락이 두절됐다.
- 두산그룹은 수색·구조 지원에 500만달러를 긴급 지원하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 박정원 두산그룹 회장이 네팔 홍수로 직원 6명이 연락 두절된 것에 대해 "수색과 구조, 수습에 필요한 조치가 신속하고 체계적으로 이뤄질 수 있도록 전사적 역량을 집중하고 있다"라고 27일 밝혔다.
박 회장은 이날 사내 게시판에 "직원들의 안전 확인과 무사 귀환을 최우선 과제로 삼고 현지 관계 당국 및 유관 기관과 긴밀히 협력하며 가능한 모든 채널을 통해 현지 상황을 확인하고 있다"라고 글을 올렸다.
박 회장은 "회사는 이번 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있으며 무엇보다 매 순간 간절한 마음으로 소식을 기다리고 계실 가족 여러분의 불안과 고통, 동료들의 염려를 무겁게 받아들이고 있다"고 우려했다.
이어 "부디 우리 동료들이 무사히 가족과 동료의 품으로 돌아올 수 있기를 간절히 바란다"며 "임직원 여러분도 우리 동료들을 위해 한마음으로 기원해 주시기를 부탁드린다"고 당부했다.
전날 네팔 라수와 지역에서 발생한 대홍수로 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장에서 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행하던 두산에너빌리티 직원 6명이 연락 두절됐다. 두산에너빌리티는 이날 사태 파악과 수습을 위해 비상대책본부를 구성해 대응에 나섰으며, 정연인 두산에너빌리티 대표를 포함한 현장대응팀을 현지로 급파했다.
두산그룹은 홍수 피해를 입은 네팔 지역 수색과 구조 등 수습 활동을 위해 500만달러(약 69억원)를 긴급 지원하기로 했다.
peoplekim@newspim.com