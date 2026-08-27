장동혁, 朴 협력 메시지에 "내부 향해 싸움 거는 건 신의도 동지애도 아냐"

朴 "지도부·원내지도부 협력해 당 이끌어…더 단합해야"

28일 제주 방문…장미란씨 실종 허위종결 사건 진상규명 촉구

[고양=뉴스핌] 송기욱 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 27일 박근혜 전 대통령이 당내 '신의와 동지애'를 강조한 데 대해 "우리 내부를 향해 싸움을 거는 것이 있다면 그것은 신의가 아니고 동지애도 아니라고 생각한다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 경기도 고양시에서 열린 국민의힘 의원 연찬회에서 기자들과 만나 "신의와 동지애가 결국 국민의힘이 지금 어떤 방향으로 나아가야 할지에 대해 주신 말씀이라고 생각한다"며 이같이 말했다.

[고양=뉴스핌] 장동규 기자 = 박근혜 전 대통령이 27일 오후 경기 고양시 일산동구 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 의원들과 기념촬영을 마친 뒤 미소를 보이고 있다. 2026.08.27 jk31@newspim.com

그는 "정당은 같은 방향을 바라보고 함께 싸워나가는 동지들이 모인 집단"이라며 "박 전 대통령께서 지도부를 중심으로 하나로 뭉쳐 싸워야 하고 단합해야 한다고 하셨지만, 그 대전제가 신의와 동지애라고 생각한다"고 강조했다.

이어 "겉으로는 아무 갈등이 없어 보이지만 신의와 동지애가 없다면 그 집단은 완전체로서 힘을 다 발휘할 수 없다"며 "계속 통합과 하나됨, 단결을 이야기하고 있지만 신의와 동지애가 없다면 결국 당의 힘을 떨어뜨리는 것"이라고 했다.

장 대표는 박 전 대통령과의 비공개 환담에 대해서는 "지금 당 지도부와 원내지도부가 협력해서 당을 이끌고 있는 것처럼 보이고, 약간 결이 다른 목소리가 나오는 것도 결국 한 방향으로 가기 위해 조금 다른 목소리를 내는 것으로 생각한다고 말씀하셨다"고 전했다.

그러면서 "앞으로도 국민과 당원, 의원들이 걱정하지 않도록 지도부가 지금보다 더 단합된 모습으로 당을 이끌어갔으면 좋겠다는 말씀을 주셨다"고 설명했다.

박 전 대통령의 공개 발언 가운데서는 '진정성'과 '국민의 삶을 챙기는 개혁·혁신'을 특히 인상 깊게 들었다고 했다. 장 대표는 "진정성 있게 다가갈 때 국민으로부터 신뢰를 얻을 수 있다는 말씀과, 결국 개혁과 혁신은 국민의 삶을 제대로 챙기고 국민이 원하는 문제를 더 유능하고 빠르게 해결하는 것이라는 말씀이 인상 깊었다"고 말했다.

[고양=뉴스핌] 장동규 기자 = 박근혜 전 대통령이 27일 오후 경기 고양시 일산동구 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 의원들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.27 jk31@newspim.com

한편 장 대표는 연찬회가 끝나는 28일 당 지도부와 함께 제주를 찾아 장미란씨 추정 시신이 발견된 현장과 제주경찰청을 방문할 계획이다. 그는 "실종사건을 허위로 종결한 것이 단순한 직무유기인지, 다른 범죄나 세력과 관련이 있는지 국민적 의혹이 커지고 있다"며 "진상을 낱낱이 밝히고 국민들에게 소상히 알려야 한다는 점을 이야기하겠다"고 했다.

최근 일부 여론조사에서 국민의힘 지지율이 상승하고 청년층에서 여권에 대한 부정적 평가가 높게 나타나는 데 대해서는 "그동안 누적된 이재명 정부와 민주당에 대한 실망이 쌓인 결과"라며 "특히 10·20·30세대가 이 정부와 민주당에서 멀어지고 있는 것은 결국 불공정 때문"이라고 주장했다.

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