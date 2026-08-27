9월 국고채 16조·외평채 1조 발행…1.5조 바이백 실시

AI 핵심 요약beta
- 정부가 27일 9월 국고채를 16조원 발행한다고 밝혔다.
- 전월보다 1조원 줄었고 재정증권은 발행하지 않았다.
- 원화표시 외평채는 1조원 규모로 경쟁입찰 발행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 9월 국고채를 경쟁입찰 방식으로 16조원 발행한다. 전월보다 발행 예정액을 1조원 줄였다. 재정증권은 발행하지 않고, 원화표시 외국환평형기금채권(외평채)은 1조원 규모로 발행한다.
재정경제부는 27일 이 같은 내용을 담은 '9월 국고채·재정증권·원화표시 외평채 발행계획'을 발표했다.
9월 국고채 발행 규모는 만기별로 2년물 3조1000억원, 3년물 3조2000억원, 5년물 3조원, 10년물 2조8000억원, 20년물 6000억원, 30년물 2조5000억원, 50년물 8000억원이다.
국고채 유동성 제고와 시장 안정을 위해 20·30년물 경과종목과 30년물 지표종목 간 4000억원, 물가채 경과종목과 10년물 명목채 지표종목 간 1000억원 규모의 교환도 실시한다.
20·30년물 경과종목을 대상으로 만기 전에 국고채를 되사는 바이백도 한 차례 실시한다. 규모는 총 1조5000억원이다.
9월에는 재정증권을 발행하지 않는다. 재정증권은 세입과 세출 시점의 불일치로 발생하는 일시적인 자금 부족을 메우기 위한 단기 자금조달 수단이다. 한국은행 일시차입과 함께 활용되며 회계연도 내 세입으로 상환해야 한다.
8월 27일 기준 재정증권 발행 잔액은 없으며 한국은행 일시차입 잔액은 9조8000억원이다. 올해 1월 1일부터 8월 27일까지 평균잔액은 재정증권이 12조원, 한국은행 일시차입이 3조2000억원이다.
한편 정부는 9월 전월과 같은 1조원 규모의 원화표시 외평채 1년물을 발행한다. 국고채 전문딜러(PD)와 예비 국고채 전문딜러(PPD), 통화안정증권 입찰대상 기관 등 총 31개 기관이 참여하는 경쟁입찰 방식이다.
wideopen@newspim.com