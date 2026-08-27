김민석, '방법론 차이 공개 발언' 유감 표한 정청래에 재반박…"토론 이어가자"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 27일 중도론 논쟁 속 토론·비판 수용을 밝혔다.
- 정청래 전 대표와 당원 특강·토론을 이어가자고 제안했다.
- 정 전 대표는 실명 거론이 폭력적이라며 마이크 독재라고 반박했다.
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[인천=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 27일 정청래 전 대표와 '중도론'을 두고 설전을 이어간 가운데 "토론에도 비판에도 제 귀를 열고, 저와 다른 목소리에 교육과 토론의 마이크를 공평히 제공할 것"이라고 밝혔다.
김 대표는 이날 자신의 X(옛 트위터)를 통해 "정 전 대표의 말씀과 주장도 존중한다. 방법론 차이에서 기인한 전당대회의 긴장은 건강한 토론으로 함께 이겨내야 한다"고 적었다.
이어 정 전 대표를 향해 "제가 제안드렸던 대로 함께 당원 대상 특강과 토론을 이어가면 좋겠다"고 제안했다.
앞서 김 대표는 이날 당 워크숍 연설 자리에서 "정 전 대표님은 대표적인 '중도는 없다'론자로 우리 진영이 단결해 승리할 수 있다는 입장"이라며 "그에 반해 저나 대통령님도 비슷한 생각일 거라 보는데, 전통적 지지 기반에서 중도·보수로의 확장이 필요하고 불가피하다"고 차이를 강조했다.
그러면서 전날 국회 본회의장에서 정 전 대표와 대화한 사실을 거론하며 "정 전 대표와 우리가 어디로 갈 것인가는 절충하기 어렵다는 잠정적 결론을 서로 내렸다"고 했다.
이에 정 전 대표는 곧바로 자신의 페이스북을 통해 "무례하고 폭력적인 마이크 독재"라고 반박했다.
정 전 대표는 "의원 워크숍에서 제 실명을 거론하며 김 대표 자신의 논리 전개 도구로 사용한 것에 유감을 표한다"며 "앞뒤를 자르고 본인이 듣고 싶은 말만 듣고, 하고 싶은 말만 하려고 전당대회 경쟁자의 실명을 거명하며 일방 주장한 것은 거의 폭력적"이라고 맞불을 놨다.
seo00@newspim.com