독자 AI 파운데이션 모델 2차 평가 SKT 1위…업스테이지·LG 뒤이어

SKT 70.6점·업스테이지 69.9점·LG AI연구원 69.0점

모티프 요청에 세부점수 공개…벤치마크는 모티프가 최고

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 과학기술정보통신부는 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트 2차 단계평가에서 SK텔레콤 정예팀이 70.6점으로 1위를 기록했다고 27일 밝혔다.

업스테이지는 69.9점으로 2위, LG AI연구원은 69.0점으로 3위, 모티프테크놀로지스는 65.8점으로 4위였다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2차 단계 평가 결과를 발표하고 있다.2026.08.18 gdlee@newspim.com

이번 평가는 벤치마크와 전문가 평가, 사용자 평가를 합산하는 방식으로 진행됐다. 벤치마크 평가는 글로벌 평가기관인 Artificial Analysis의 AAII와 한국지능정보사회진흥원(NIA) 평가로 나뉘며 전문가 평가와 AI 전문 사용자진·일반 국민 평가 결과가 최종 점수에 반영됐다.

AAII 벤치마크에서는 모티프가 11.9점으로 가장 높은 점수를 받았다. 업스테이지가 9.4점, SKT가 8.8점, LG AI연구원이 7.8점으로 뒤를 이었다. 반면 수학과 지식, 장문이해, 안전성, 신뢰성, 한국어, 지시이행 등을 측정한 NIA 벤치마크에서는 SKT가 13.4점으로 1위를 차지했다. 업스테이지는 13.3점, LG AI연구원은 12.8점, 모티프는 12.7점이었다.

외부 전문가 10명이 참여한 전문가 평가에서는 LG AI연구원이 29.5점으로 가장 높았다. SKT가 29.3점, 업스테이지가 29.1점으로 근소한 차이를 보였고 모티프는 27.1점을 기록했다. 평가 항목은 개발 전략 및 기술, 개발 성과 및 계획, 파급효과 및 기여계획 등으로 구성됐다.

실제 AI 사용성을 평가한 사용자 평가에서는 SKT가 강세를 보였다. AI 스타트업 대표 등 전문 사용자 49명의 평가에서 SKT가 11.6점으로 1위를 기록했고 LG AI연구원 11.3점, 업스테이지 10.8점, 모티프 8.4점 순이었다. 일반 국민 185명이 참여한 평가에서는 LG AI연구원이 7.6점으로 가장 높았으며 SKT 7.5점, 업스테이지 7.3점, 모티프 5.7점으로 집계됐다.

평가 영역별로 보면 벤치마크 점수는 모티프가 24.6점으로 가장 높았지만 전문가·사용자 평가에서 다른 팀보다 낮은 점수를 받으면서 종합 순위에서는 4위에 머물렀다. SKT는 벤치마크 22.2점, 전문가 29.3점, 사용자 19.1점으로 고르게 높은 평가를 받아 종합 1위에 올랐다.

과기정통부는 당초 평가 결과 공개가 참여 기업에 미칠 영향을 고려해 세부 점수 공개에 신중한 입장을 보여왔다. 그러나 이날 모티프가 입장문을 통해 세부 평가 결과 공개를 요청하고 다른 정예팀들도 동의하면서 전체 점수를 공개했다. 과기정통부는 "독자 AI 파운데이션 모델 사업이 단순한 순위 경쟁이 아니라 국내 AI 기업과 생태계의 경쟁력을 키우는 데 목적이 있다"고 설명했다.

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