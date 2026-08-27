뉴욕증시 개장 전 특징주...엔비디아·세일즈포스·크라우드스트라이크↑ VS HP·웬디스↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 27일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 실적 전망, 증권사 투자의견에 따라 주요 종목의 희비가 엇갈리고 있다.

엔비디아는 시장 예상을 웃도는 2분기 실적과 강력한 3분기 매출 전망에 힘입어 7% 가까이 급등했다. 세일즈포스와 옥타, 크라우드스트라이크 등 소프트웨어주도 호실적에 큰 폭으로 상승했다.

반면 PC업체 HP는 시장 예상을 웃도는 분기 실적과 연간 이익 전망에도 11% 넘게 급락했다. 햄버거 체인 웬디스도 트라이언 펀드 매니지먼트가 회사 인수를 추진할 계획이 없다는 보도에 13% 가량 급락했다.

세일즈포스 로고 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ 엔비디아(NVDA)

인공지능(AI) 반도체 업체 엔비디아는 개장 전 거래에서 7% 가까이 상승했다.

회계연도 2분기 매출과 이익이 모두 시장 예상을 웃돈 데다 3분기 매출 전망도 예상치를 상회한 것이 주가를 끌어올렸다.

엔비디아의 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 2.22달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치 2.10달러를 웃돌았다. 매출은 962억2000만달러로 시장 예상치 921억7000만달러를 상회했으며 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다.

회사는 3분기 매출이 1080억달러로 증가할 것으로 전망했다. 이 역시 시장 예상치를 웃도는 수준이다.

◆ 달러제너럴(DG)

미국 할인 유통업체 달러제너럴은 개장 전 거래에서 6%가량 올랐다.

회사가 연간 이익 전망을 상향 조정한 것이 주가 상승을 이끌었다.

달러제너럴은 연간 주당순이익(EPS)을 7.80~8.00달러로 전망했다. 기존 전망치인 7.20~7.45달러에서 상향 조정한 것이다.

회사는 또 2027년 1월 29일 종료되는 회계연도 하반기에 기존 자사주 매입 프로그램에 따라 자사주를 매입할 계획이라고 밝혔다.

◆ 세일즈포스(CRM)

기업용 소프트웨어 업체 세일즈포스는 개장 전 거래에서 11% 가까이 급등했다.

2분기 실적이 시장 예상을 웃돈 것이 주가를 끌어올렸다.

세일즈포스의 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 5.90달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치 3.27달러를 크게 웃돌았다.

◆ 옥타(OKTA)

신원·접근관리 소프트웨어 업체 옥타는 개장 전 거래에서 19% 가까이 급등했다.

전날 발표한 2분기 매출과 이익이 모두 시장 예상을 웃돈 데다 연간 실적 전망도 상향 조정한 것이 주가 상승의 배경이 됐다.

옥타의 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.05달러, 매출은 8억500만달러를 기록했다. LSEG가 집계한 시장 예상치는 각각 주당 0.97달러와 7억9500만달러였다.

회사는 연간 매출과 이익 전망도 상향 조정했다.

◆ 크라우드스트라이크(CRWD)

글로벌 사이버보안 업체 크라우드스트라이크는 개장 전 거래에서 10% 가까이 상승했다.

2분기 매출과 주당순이익(EPS)이 모두 시장 예상치를 웃돈 것이 주가를 끌어올렸다.

회사가 제시한 연간 이익 전망도 시장 예상치를 상회했다.

◆ 에버퓨어(P)

데이터 관리·저장업체 에버퓨어는 개장 전 거래에서 3% 가까이 올랐다.

뱅크오브아메리카(BofA)가 에버퓨어에 대한 투자 의견을 '중립(Neutral)'에서 '매수(Buy)'로 상향 조정한 것이 주가 상승을 이끌었다.

BofA 애널리스트들은 향후 실적 추정치가 상향 조정될 가능성이 높다는 점 등을 투자의견 상향 이유로 제시했다. 또 회사 내부의 하이퍼스케일러 사용 증가에 힘입어 매출이 성장할 것으로 전망했다.

▶ 하락 종목

◆ HP(HPQ)

PC 제조업체 HP는 개장 전 거래에서 11% 넘게 급락했다.

회계연도 3분기 실적이 월가 예상을 웃돌고 연간 이익 전망도 시장 기대를 상회했지만 주가는 큰 폭으로 하락했다.

◆ 웬디스(WEN)

미국 햄버거 체인 웬디스는 개장 전 거래에서 13% 넘게 급락했다.

넬슨 펠츠가 이끄는 트라이언 펀드 매니지먼트가 회사의 전략적 방향에 대한 우려로 웬디스 인수를 추진할 계획이 없다고 로이터가 보도한 것이 주가를 끌어내렸다.

앞서 파이낸셜타임스(FT)는 이달 초 펠츠가 웬디스를 비상장사로 전환하기 위한 인수를 추진하고 있었다고 보도한 바 있다.

◆ 아베크롬비앤피치(ANF)

의류업체 아베크롬비앤피치는 개장 전 거래에서 1.4% 하락했다.

씨티가 아베크롬비앤피치에 대한 투자 의견을 '매수(Buy)'에서 '중립(Neutral)'으로 하향 조정한 것이 주가에 부담으로 작용했다.

씨티는 최근 주가가 큰 폭으로 상승하면서 추가 상승 여력이 크지 않다고 평가했다.

아베크롬비앤피치는 앞서 이번 주 2분기 실적이 시장 예상을 웃돌고 연간 전망을 상향 조정한 뒤 주가가 35% 상승했다.

koinwon@newspim.com