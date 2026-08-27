컴투스 '제우스: 오만의 신', 양대 앱 마켓 1위 달성

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 26일 정오 제우스: 오만의 신을 출시했다
- 출시 18시간 만에 국내 양대 마켓 매출 1위에 올랐다
- 언리얼5 기반 MMORPG로 대규모 전투를 내세웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 퍼블리싱하고 에이버튼이 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '제우스: 오만의 신'이 출시 18시간 만에 국내 양대 마켓 매출 순위 1위에 올랐다.
컴투스는 지난 26일 정오 '제우스: 오만의 신' 정식 서비스를 시작했다. 출시 당일 오후 애플 앱스토어에 이어 27일 오전 6시 구글 플레이 스토어도 1위를 기록했다.
'제우스: 오만의 신'은 정식 출시 전부터 양대 앱마켓 인기 순위 1위를 차지한 바 있다.
'제우스: 오만의 신'은 그리스 신화의 최고신 제우스의 오만으로 균열이 일어난 세계를 배경으로 유저가 신의 힘을 나누어 받아 혼돈에 맞서고 가장 강한 '신의 그릇'으로 성장하는 여정을 그린 MMORPG다.
언리얼 엔진 5 기반의 그래픽과 신화적 세계, 대규모 전투와 다양한 경쟁·성장 콘텐츠를 함께 선보인다.
컴투스 관계자는 "'제우스: 오만의 신'에 많은 관심과 성원을 보내주신 유저분들께 감사드린다"며 "앞으로도 에이버튼과의 긴밀한 협력을 바탕으로 안정적인 서비스와 완성도 높은 콘텐츠를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
origin@newspim.com