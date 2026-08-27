이마트, 서울 첫 스타필드 마켓 월계점 개장

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 27일 월계점을 스타필드 마켓 월계점으로 재단장했다
- 서울 첫 스타필드 마켓으로 이마트·트레이더스·임대매장을 결합했다
- 30·40대 가족 겨냥해 휴식·문화공간과 매장을 대폭 바꿨다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영업면적 2만1785㎡
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트는 서울 노원구 월계점을 대대적으로 재단장한 '스타필드 마켓 월계점'을 선보인다고 27일 밝혔다.
스타필드 마켓 월계점은 스타필드 마켓 5호점이자 서울 첫 점포다. 스타필드 마켓 가운데 처음으로 이마트와 트레이더스, 여러 임대 매장을 한 공간에 결합했다.
영업면적은 6590평(2만1785㎡)이다. 이마트 월계점은 2004년 문을 연 뒤 2020년 대규모 재단장을 거쳤다.
이번 재단장은 30·40대 가족 고객을 겨냥한 '영패밀리 커뮤니티 마켓'을 콘셉트로 쇼핑 콘텐츠와 매장 공간을 재편하는 데 초점을 맞췄다.
1~2층 중앙부에는 햇빛광장과 북그라운드, 키즈그라운드로 이어지는 휴식·문화 공간을 조성했다. 가족 단위 고객이 머물 수 있는 체류형 콘텐츠를 확대했다.
식음료 브랜드의 약 80%를 재편하고 올리브영 매장을 기존 대비 3배 규모로 늘렸다. 신세계팩토리스토어와 유니클로, 무인양품 등 전문점도 새로 들였다.
kji01@newspim.com