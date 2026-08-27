NICE정보통신, 삼척시에 고향사랑기부금 1170만 원 전달

AI 핵심 요약beta
- NICE정보통신 임직원이 26일 삼척시에 1170만 원을 기부했다.
- 삼척도원새마을금고와 협력해 지역경제 활성화에 힘을 보탰다.
- 삼척시는 기부금을 주민 복리와 지역발전에 쓰기로 했다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = NICE정보통신㈜ 임직원 일동은 지난 26일 삼척시를 방문해 고향사랑기부금 1170만 원을 전달했다.
기부식에는 NICE정보통신㈜ 박민용 상무와 임직원, 삼척도원새마을금고 관계자들이 참석해 지역사회 협력을 다짐했다.
이번 기부는 NICE정보통신㈜가 삼척도원새마을금고와 협력 관계를 유지하며 지역 경제 활성화에 힘을 보태고자 임직원들의 자발적인 참여로 이뤄졌다.
김승현 대표는 "삼척도원새마을금고와의 협력으로 삼척시에 도움이 될 수 있음에 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회에 기여할 수 있는 사회공헌 활동에 지속적으로 참여할 것"이라고 말했다.
박상수 삼척시장은 "NICE정보통신㈜ 임직원들이 고향사랑기부제에 동참해 주셔서 감사드리며, 기부금이 지역 발전에 활용될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
삼척시는 고향사랑기부제를 통해 조성된 기금을 지역 주민의 복리 증진과 경제 활성화를 지원하는 데 사용하고 있다.
onemoregive@newspim.com