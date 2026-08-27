서울신라호텔, 추석연휴 영빈관서 국악 공연

AI 핵심 요약beta
- 서울신라호텔이 24일부터 26일까지 패키지를 운영했다.
- 영빈관서 국악 공연과 추석 만찬을 함께 선보였다.
- 두번째달과 오단해·유태평양·김준수가 무대에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 서울신라호텔이 추석 연휴인 9월 24일부터 26일까지 영빈관에서 한국의 전통음악과 추석 만찬을 함께 즐길 수 있는 '헤리티지 컬렉션-풀 문' 패키지를 운영한다.
프로그램은 웰컴 드링크 리셉션을 시작으로 석식 뷔페와 국악 크로스오버 공연 순으로 진행된다. 참가 고객들은 영빈관 내정에서 한가위의 정취를 경험할 수 있다. 1967년 국가 중요 행사를 위해 설립된 영빈관은 한국 전통 건축의 아름다움과 현대적 감성을 조화롭게 담아낸 서울신라호텔의 대표적인 헤리티지 공간이다.
공연에는 국악과 월드뮤직을 접목해 전통음악을 현대적으로 재해석해온 밴드 '두번째달'이 전 일정 참여한다. 여기에 9월 24일에는 전주대사습놀이 판소리 부문 장원 출신의 소리꾼 오단해가, 25일에는 어린 시절부터 '판소리 신동'으로 이름을 알린 유태평양이, 26일에는 KBS 국악대상 대상 수상자인 김준수가 각각 무대에 오른다. 두번째달은 판소리 프로젝트 '춘향가', '팔도유람' 등을 통해 전통음악을 새로운 방식으로 선보여온 밴드로, 오단해·유태평양·김준수 역시 각자의 음악 세계를 바탕으로 전통 판소리의 매력을 현대적으로 풀어내며 활동해오고 있다.
석식 뷔페에는 추석 분위기를 담은 한식 코너를 별도로 운영한다. 여수 돌문어 미나리 초회, 갈비구이, 전복 새우찜, 쌈밥 등 한식 메뉴를 마련했으며, 현미 마카롱과 오미자 마카롱 등 디저트도 함께 선보인다. 이와 함께 샴페인, 와인, 디저트 와인과 전통주인 막걸리를 포함한 총 6종의 주류 페어링을 제공해 한국적인 미식 문화를 경험할 수 있도록 구성했다.
서울신라호텔 관계자는 "영빈관은 오랜 기간 국내외 귀빈을 맞이하며 환대의 의미를 이어온 공간"이라며 "추석을 맞아 국악 공연과 추석 음식을 함께 즐기며 한국의 문화를 경험할 수 있도록 준비했다"고 말했다.
fineview@newspim.com