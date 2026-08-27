北 "미국이 대북적대에 열성"...트럼프 '러브콜' 반응 없이 비난전

AI 핵심 요약beta
- 북한 외무성이 27일 미국의 대북위협 고조를 비난했다.
- 미국의 첨단무기 한국 판매와 인권모략을 문제 삼았다.
- 북한은 외부의 적대행위에 강력히 반응하겠다고 했다.
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첨단 전술미사일 對韓 판매에 시비
"즉시적으로 강력히 반응할 것" 위협
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 27일 미국의 대북위협이 고조되고 있다면서 "우리는 다시 한번 조선민주주의인민공화국에 항구적으로 적대적이려는 미국의 거침없는 입장 표명을 명백히 인식했다"고 밝혔다.
북한 외무성 대변인은 관영 선전매체인 조선중앙통신과의 문답 형태의 입장 발표를 통해 미국 첨단무기의 대한(對韓) 판매를 비난하면서 "현실은 미국이 새로운 대(對)조선 위협을 확장해나가는 데 얼마나 적극적이고 열성이 높은가를 유감없이 보여주고 있다"고 주장했다.
대변인은 "최근 미 국무성은 현재 미군이 운용하는 가장 첨단화된 전술미사일이며 지상 목표물들을 공격하는 데 사용할 수 있는 1억 2500만 달러 분의 AIM-9X 사이드와인더 공중 대 공중미사일과 관련 장비를 한국에 판매하기로 결정했다"며 "앞서 미 국무성은 우리의 이른바 인권실태를 장악 기록하고 대조선 정보유입에 유리한 조건을 마련하기 위한 '인권' 모략활동에 수백만 달러의 자금을 지원한다는 계획을 발표했다"고 지적했다.
이어 "상기 행위들은 조선민주주의인민공화국의 안전영역에 새로운 위협 요소를 추가하고 우리 국가 사회제도에 불안정을 조성해보려는 미국의 적대적 관행이 지속성과 연속성을 띠고 있다는 것을 보여주는 또 다른 사례로 된다"고 주장했다.
외무성 대변인은 "올해에만도 미국은 천문학적 액수에 달하는 최신형 공중 대 공중미사일, 신형 해상작전 직승기(헬기), 공격용 직승기, 정밀유도폭탄을 비롯한 각종 살인장비들의 판매를 승인하면서 한국의 전쟁수행 능력 제고를 적극 부추겼다"며 "아시아태평양 지역에서 미국과 그 동맹국들 사이의 군사적 일체화가 가속화되고 있는 속에 한국에 대한 미국의 무기 판매행위가 지역의 안보환경에 미치게 될 부정적인 영향은 간과할 수 없다"고 비난했다.
대변인은 "조선민주주의인민공화국은 국가의 안전과 정치적 안정에 대한 외부 세력의 악의적 기도와 위협이 항시 존재하고 있는 현실을 깊이 있게 파악하고 있으며 각이한 영역에서의 적대적 행위들에 엄중히 그리고 즉시적으로 강력히 반응할 것"이라고 강조했다.
yjlee@newspim.com