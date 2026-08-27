KT, '모두의 AI' 청사진 공개..."별도 앱 이용 없이도 AI 서비스 경험 제공"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

포털 다음·지니TV 등에서 활용 계획

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= KT가 국내 인공지능(AI) 기업들과 손잡고 대국민 AI 서비스 '모두의 AI'를 출시한다. 포털 다음을 비롯해 쇼핑·금융·부동산·교육 등 다양한 서비스에 AI 에이전트를 연결해 일상에서 AI 활용도를 높인다는 전략이다.

KT는 '모두의 AI' 범용 서비스를 앱과 웹으로 출시하고 이용자의 질문과 목적을 이해하는 범용 AI 에이전트를 중심으로 공공 AI 에이전트와 교육·금융·쇼핑·주거 등 분야별 전문 AI 서비스를 연결한다고 27일 밝혔다.

KT 광화문 East 사옥 전경. [사진=KT]

KT '모두의 AI'의 핵심은 별도의 앱을 이용하지 않아도 기존 서비스에서 동일한 AI 경험을 제공하는 것이다.

KT는 '모두의 AI'를 대국민 AI 활용 플랫폼으로 구축하는 한편 포털 다음과 컨소시엄 참여 기업의 서비스 접점, KT 지니TV 등에 AI 기능을 적용할 계획이다.

KT 컨소시엄에는 다음, 무신사, 직방, EBS, 매스프레소, BC카드, 커넥트웨이브, 딥서치, 솔트룩스 등이 참여한다. 이들 기업의 서비스 접점은 합산 6000만 이상의 규모다.

'모두의 AI'에는 이용자의 동의를 기반으로 관심사와 일정, 진행 중인 과업 등을 기억하는 개인화 메모리 기능도 적용된다. KT는 검색과 답변에 그치지 않고 분야별 전문 서비스를 연결해 실제 과업을 해결하는 AI 에이전트 서비스로 발전시킨다는 계획이다.

국산 AI 기술도 활용한다. KT는 업스테이지의 'Solar', 모티프테크놀로지스의 'Motif', 솔트룩스의 'LUXIA', NC AI의 'VARCO', KT의 '믿음' 등 복수의 국산 파운데이션 모델과 리벨리온의 국산 NPU, 래블업·베슬AI의 GPU 운영 최적화 기술 등을 서비스에 활용할 예정이다.

KT는 '모두의 AI'를 국내 AI 기업의 성장 플랫폼으로도 활용한다. 경쟁력 있는 국내 AI 모델과 에이전트, 전문 서비스의 참여를 확대하고 국내 AI 기업을 대상으로 GPU 자원 지원과 투자, 사업 협력도 확대할 방침이다.

또한 KT의 전국 유통망과 IT서포터즈 등을 활용해 AI 체험과 교육을 확대하고 디지털 취약계층 등을 대상으로 현장 지원에 나선다. 큰 글씨와 간편 모드, 음성 입출력, 다국어 지원 등 접근성 기능도 강화할 계획이다.

이진형 KT AX사업본부장 상무는 "모두의 AI 경험을 하나의 서비스 안에 가두지 않고 국민이 사용하는 다양한 서비스로 AI를 확장하겠다"며 "국민이 AI를 이용할수록 대한민국 AI 생태계도 함께 성장하도록 하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com