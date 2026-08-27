SKT, AI 데이터센터 전문회사 'SK호라이즌' 출범

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KKR·IMM컨소시엄으로부터 3조 800억 원 투자 유치

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 AI 데이터센터 인프라 사업 전담 회사 'SK호라이즌'을 출범시키고 글로벌 투자사로부터 3조800억원을 투자받기로 했다.

SK텔레콤은 100% 자회사인 SK브로드밴드를 존속회사(SK브로드밴드)와 신설회사(SK호라이즌)로 인적분할을 추진한다고 27일 발표했다.

SK텔레콤 을지로 사옥. [사진=SK텔레콤]

인적분할에 따라 SK브로드밴드는 유선·미디어·엔터프라이즈 사업을 담당하는 존속회사로 남고 SK호라이즌은 AI 데이터센터 인프라 운영과 확장을 전담한다. 분할 비율은 순자산 장부가액 기준으로 존속회사 84%, 신설회사 16%로 결정됐다.

투자 완료 후 KKR과 IMM컨소시엄은 SK호라이즌 지분을 각각 29%, 20% 보유하게 되며 SKT는 51% 지분을 보유한 최대주주로 경영권을 유지한다. SK호라이즌의 대표는 SK브로드밴드의 김성수 CEO가 겸임할 예정이다.

SK호라이즌은 현재 운영 중인 8개 데이터센터와 울산, 구로 등에서 신규 건설 중인 AI 데이터센터를 포함해 총 318㎿ 규모의 인프라를 확장할 계획이다. 글로벌 AI 사업에 필수적인 해저케이블 구축도 단계별로 확대해 나갈 예정이다.

SKT는 지난 7월 설립한 'SK하이퍼'와 함께 AI 데이터센터 추진 체계를 완성했다. SKT는 그룹의 AI 데이터센터 사업 전반을 총괄하고 글로벌 빅테크와 협업하는 역할을 맡는다.

SK호라이즌은 기존 핵심 AI 데이터센터와 해저케이블 등 인프라 확장을 담당하고 SK하이퍼는 2029년 5GW, 2035년 15GW 규모의 신규 AI 데이터센터 사업 개발에 중점을 둔다.

투자 자금은 SK호라이즌의 AI 데이터센터 추가 확장과 인프라 조성에 사용될 예정이다. SKT는 내년 1분기 최종 분할 및 회사 설립을 목표로 정부 인허가와 임시주주총회 등 관련 절차를 진행할 계획이다.

김양한 KKR 인프라 동북아대표는 "SK호라이즌은 안정적인 운영 플랫폼과 신규 파이프라인, 그리고 강력한 전략적 파트너를 갖추고 있다"라며 "한국의 디지털 생태계와 AI 용량에 대한 수요 증가가 SK호라이즌의 미래 성장을 위한 견고한 기반이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

김병헌 IMM인베스트먼트 인프라본부장은 "AI 데이터센터와 해저케이블은 앞으로 한국의 디지털 주권과 산업 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라"라며 "국내 대표 기관투자자들의 장기 자본을 바탕으로 SK호라이즌에 투자해 지속가능한 성장 구조를 만들어가겠다"라고 말했다.

김성수 SK브로드밴드 CEO는 "이번 거버넌스 재편은 AI DC 사업의 전문성, 빠른 사업 실행력을 확보하기 위한 선제적 조치"라며 "AI DC 인프라 컴퍼니로서 SK호라이즌을 지속적으로 스케일업 해 국내 최고 DC 사업자로 성장시키겠다"라고 전했다.

origin@newspim.com