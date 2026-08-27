서울북부보훈지청, 혹서기 보훈가족 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 서울북부보훈지청은 27일 국가유공자 가구를 점검했다
- 중랑구 재가복지대상자 2가구에 위문품을 전달했다
- 폭염 대비 주거환경 점검과 건강 확인을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국가보훈부 서울북부보훈지청은 27일 관내 국가유공자 가구를 대상으로 혹서기 보훈가족 집중관리기간에 맞춰 현장점검 및 위문을 실시했다.
서울북부보훈지청은 독거 및 초고령 보훈재가대상자가 폭염으로 어려움을 겪는 것을 방지하기 위해 지난 7월부터 특별점검을 실시하고 있다.
이번 위문에서는 중랑구에서 거주하는 재가복지대상자 2가구를 방문해 위문품을 전달하고 건강 상태를 확인하는 동시에 폭염 대비 주거환경도 점검했다.
이희정 지청장은 "여름철 폭염에는 어르신들의 건강과 안전을 위한 세심한 관심과 지원이 필요하다"며 "국가유공자들이 안전하고 건강한 여름을 보내도록 현장에서 필요한 지원을 적기에 제공하겠다"고 말했다.
서울북부보훈지청은 여름철 집중관리 기간 동안 취약계층 보훈가족의 안전을 위해 거주 현장을 찾아 냉방시설 및 주거환경 점검을 강화하고, 폭염과 폭우 피해 예방을 위한 모니터링을 지속할 예정이다.
onemoregive@newspim.com