보훈공단, 보건복지인재원과 '장기요양' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 한국보훈복지의료공단이 27일 인재원과 협약했다.
- 장기요양 돌봄인재 양성과 교육 협력을 추진했다.
- 현장 역량을 높여 요양서비스 질 향상을 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 한국보훈복지의료공단은 27일 원주 본사에서 한국보건복지인재원과 장기요양 분야 돌봄인재 양성 및 교육 협력에 관한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 고령화로 인해 증가하는 장기요양서비스 수요에 선제적으로 대응하고 현장 종사자의 전문성과 역량을 강화하여 어르신들에게 제공되는 요양서비스의 질을 높이기 위해 추진됐다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲장기요양 분야 인재 양성▲정책 및 교육 협력▲교육과정 공동 개발과 운영▲교육 기반 시설 및 협력망 공동 활용▲서비스 품질 향상을 위한 협력 등에 협력하기로 했다.
특히 인재원의 보건복지 분야 교육 전문성과 보훈공단이 축적한 운영 경험을 결합해 교육과 실무가 유기적으로 이어지는 체계를 구축하고 현장 종사자의 실질적인 직무 역량을 강화할 계획이다.
보훈공단 박찬호 이사장 직무대행은 "이번 협약으로 양 기관의 전문성과 경험을 연계해 돌봄인재를 양성하고 장기요양서비스의 품질을 높이는 계기를 마련했다"며 "지속적인 교육과 교류를 통해 어르신들의 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com