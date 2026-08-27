스타벅스, 가을 신메뉴 '호지 글레이즈드 티 라떼' 첫선

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 28일 가을 시즌 음료를 출시했다.
- 대표 음료 블랙 글레이즈드 라떼는 누적 2600만 잔을 기록했다.
- 호지 글레이즈드 티 라떼 등 신메뉴와 프로모션도 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아가 오는 28일 '블랙 글레이즈드 라떼'와 '호지 글레이즈드 티 라떼'를 선보이며 가을 시즌을 시작한다.
'블랙 글레이즈드 라떼'는 2019년 첫선을 보인 이후 매년 가을 돌아오는 스타벅스의 대표 시즌 음료로, '블글라'라는 애칭으로 불리며 지난해까지 누적 판매량 2600만 잔을 기록했다. 올가을에는 호지차 버전인 '호지 글레이즈드 티 라떼'도 새롭게 출시한다. 국내산 호지차로 만든 티 라떼 위에 글레이즈드 폼을 올린 음료로, 말차의 뒤를 잇는 티 트렌드로 주목받는 호지차의 구수하고 은은한 풍미를 살렸다.
이 밖에 '유자 V 피지오', '유자 말차 V 피지오', '퓨어 말차', '퓨어 호지차' 등 음료와 '무화과 잠봉 루꼴라 샌드위치', '얼 그레이 카라멜 넛츠 케이크' 등 푸드 메뉴도 함께 선보인다.
스타벅스는 이달 28일부터 내달 3일까지 그린·골드 회원 대상으로 신규 프로모션 음료 6종 구매 시 최대 별 3개를 추가 증정하며, '원 모어 커피' 대상 음료에도 블랙 글레이즈드 라떼를 추가 운영한다.
스타벅스 최현정 식음개발담당은 "매해 가을 '블글라'를 사랑해 주시는 만큼 새롭게 선보이는 '호글라'에도 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 말했다.
fineview@newspim.com