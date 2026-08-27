우리은행, 하반기 신입행원 7개 부문 채용

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 27일 2026년 하반기 신입행원 채용을 시작했다.
- 기업금융·개인금융·IT 등 7개 부문에서 인원을 모집했다.
- 서류 접수는 9월 8일까지, 2차 면접은 합숙으로 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행이 27일부터 2026년 하반기 신입행원 채용을 진행한다고 27일 밝혔다. 기업금융, 개인금융, IT, 글로벌, 전문, 우리투게더, 보훈 특별채용 등 7개 부문에서 인원을 모집한다.
서류 접수는 27일부터 9월 8일까지 우리은행 채용 홈페이지에서 진행된다. 전형은 서류심사와 AI역량검사를 거친 후 1차·2차·최종면접으로 진행되며, 2차 면접은 1박 2일 합숙면접으로 운영된다.
기업금융과 개인금융 부문 합격자는 차세대 RM·CM·PB 사전양성과정 패스트트랙 지원 혜택을 받는다.
글로벌 부문에서는 해외 경험과 외국어 역량을 갖춘 인재를, 신설된 전문 부문에서는 변호사·공인회계사·세무사 등 전문자격 보유자와 통역 전문인력을 채용한다. IT 부문에서도 개발 역량 인재와 정보보호·금융보안 특화 인재를 선발한다.
우리은행은 포용적 채용문화 확대를 위해 우리투게더 부문의 지원 대상을 확대했다. 기존 다문화가정·기초생활수급자·차상위계층에 더해 순직·부상 소방관·군인·경찰 자녀까지 지원 범위를 넓혔다.
우리은행은 내달 2일 공식 유튜브 채널을 통해 온라인 채용설명회를 개최한다.
romeok@newspim.com