예탁원, '퇴직연금형 개인투자용 국채 제도 시행 및 시스템 오픈' 기념행사

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원은 27일 퇴직연금형 개인투자용 국채 제도 시행 행사를 열었다.
- 퇴직연금계좌로 10·20년물 국채에 직접 투자하는 제도다.
- 예탁결제원은 9월 첫 발행을 앞두고 시스템 안정화와 홍보를 강화하겠다 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국예탁결제원은 27일 퇴직연금형 개인투자용 국채 제도 시행 및 시스템 오픈을 기념하는 행사를 개최했다고 밝혔다.
예탁결제원에 따르면 이번 행사는 이날 오전 10시 30분 콘래드 서울에서 진행됐으며, 한국예탁결제원과 재정경제부, 고용노동부, 신한은행, 하나은행, NH농협은행, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권 등이 참석했다.
퇴직연금형 개인투자용 국채는 개인이 퇴직연금계좌(DC, IRP)를 통해 개인투자용 국채(10·20년물)에 직접 투자하는 제도로, 오는 9월 시행이 예정되어 있다.
예탁결제원은 국채법상 개인투자용 국채의 사무처리기관으로, 작년 말 제도 도입이 확정된 이후부터 인프라 구축을 추진해 퇴직연금형 개인투자용 국채의 발행과 원리금 상환, 말소까지 모든 과정을 집중 처리할 수 있는 통합 업무시스템을 구축했다.
특히 예탁결제원은 다수의 퇴직연금사업자에 접수된 모든 청약내역을 취합해 개별 고객계좌 단위까지 일일이 배정하는 업무를 새로 수행함으로써 국민에게 동일한 기준에 따른 공정하고 투명한 배정결과를 제공하는 역할을 담당하게 된다.
허장 재정경제부 제2차관은 이날 축사에서 "퇴직연금형 개인투자용 국채가 국민의 노후와 국채 시장에 갖는 의미가 매우 크다"며 "퇴직연금형 개인투자용 국채 도입을 계기로 국민의 퇴직연금 운용 선택권이 확대되고, 국민의 노후 자산 안정성과 수익성 제고가 가능해지는 한편, 국채 수요의 저변 확대도 기여된다"고 말했다.
이윤수 한국예탁결제원 사장은 "2개 부처 및 여러 시장 참여자들의 합동 노력으로 만들어진 퇴직연금형 개인투자용 국채가 국민들 자산 포트폴리오에 연착륙해 자리 잡을 수 있도록 더 노력할 것"이라고 말했다.
예탁결제원은 퇴직연금형 개인투자용 국채가 9월 최초 발행된 이후에도 시스템 안정화 작업을 계속해 나가고, 더 많은 퇴직연금사업자의 참가를 독려할 계획이며, 개인투자용 국채 홈페이지에 홍보영상을 게시하는 등 홍보활동도 강화해 나가겠다고 밝혔다.
rkgml925@newspim.com