[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 8월27일

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[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

27일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲"서울 외곽 주택시장 위축될 것"...기준금리 1년 9개월 만에 3% 시대 ▲네팔·中티베트 대홍수 실종자 약 1400명으로 급증..."2차 산사태 경고" ▲2분기 가구당 월평균 소득 529.5만원…12분기 연속 증가 ▲[GAM] 엔비디아, 가이던스 문법도 바꿨다...4대 우려 진화에 주력 ▲[정국진단] 서지영 "전재수 '돔구장', 해수부 검토 전무…허위사실 공표로 고발" 등 다양한 기사가 있습니다.

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'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.