신한은행, '제45기 대학생 홍보대사' 발대식 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 27일 대학생 홍보대사 45기 발대식을 열었다.
- 전국 37개 대학 80명이 올해 연말까지 활동한다.
- 디지털금융 개선과 소비자보호 콘텐츠 제작에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 27일 서울 중구 본점 대강당에서 '제45기 신한은행 대학생 홍보대사 발대식'을 개최했다.
제45기 신한은행 대학생 홍보대사는 전국 37개 대학에서 총 80명이 선발됐으며 올해 연말까지 신한은행의 브랜드와 주요 사업을 경험하고 대학생의 시각을 담은 콘텐츠 제작 및 아이디어 제안 활동을 수행한다.
신한은행은 2004년 8월 금융권 최초로 대학생 홍보대사 프로그램을 도입한 이후 관련 활동을 이어왔다. 대학생 홍보대사는 브랜드 콘텐츠 제작, 사업부서 커뮤니케이션 및 아이디어 제안, 현장 마케팅 기획 등에 참여해 왔다.
이번 45기는 대학생의 아이디어를 주요 사업과 연계하는 참여형 활동을 강화한다. 디지털금융 서비스 개선 아이디어를 현업 부서와 발굴하고, AX(인공지능 전환) 혁신에 대한 고객 체감도를 점검하는 한편 청년층 대상 금융소비자보호 콘텐츠도 제작할 예정이다.
아울러 신한금융그룹이 후원하는 프리스타일 스키 국가대표 이승훈 선수가 45기 명예 홍보대사로 임명됐다. 이 선수는 활동 기간 중 콘텐츠 제작 및 주요 행사에 참여해 대학생 홍보대사들과 협업을 진행한다. 신한은행은 스포츠 선수와 홍보대사의 협업을 통해 콘텐츠 범위를 넓힐 계획이다.
신한은행 관계자는 "45기 대학생 홍보대사들이 참신한 시각과 아이디어를 바탕으로 성과를 만들어가길 기대한다"며 "청년 세대의 의견을 수렴해 고객 경험과 브랜드 서비스로 연결하는 참여 기회를 늘려가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com