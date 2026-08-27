[내일날씨] 전국 흐리고 남부 비...한낮 31도

AI 핵심 요약beta
- 28일 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다.
- 충청권·남부·제주에 비, 영남 최대 80mm다.
- 아침 21~26도, 낮 25~31도에 미세먼지 좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 28일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에서 비가 내릴 전망이다.
27일 기상청에 따르면 오는 28일 충청권과 남부지방, 제주도를 중심으로 비가 올 전망이다. 예상 강수량은 영남권 30~80mm, 충청권 및 호남권 10~60mm, 제주도 5~40mm, 울릉도·독도 10~40mm, 강원 동해안·산지 5~20mm다.
소나기에 의한 예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원내륙이 5~50㎜다.
아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 25~31도가 전망된다. ▲서울 30도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 28도 ▲강릉 26도 ▲청주 30도 ▲대전 30도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 28도 ▲부산 31도 ▲울산 30도 ▲제주 33도다.
바다 물결은 서해·동해·남해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
calebcao@newspim.com