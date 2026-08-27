삼척시 행정기구 개편...5국·2실·1단·27과·8개 직속기관·12개 읍면동

AI 핵심 요약beta
- 삼척시가 27일 시정 비전 실현 위한 조직개편안을 발표했다.
- 시는 9월 1일 5국 체제로 개편을 시행할 예정이다.
- 농림수산환경국 신설 등 공약·복지·경제 전환에 집중했다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 시정 비전을 실현하기 위한 조직개편안을 27일 발표했다. 시는 입법예고 및 시의회 승인을 거쳐 9월 1일 조직 개편을 시행할 예정이다.
이번 조직 개편에 따라 삼척시는 행정기구를 5국 체제로 개편하며 본청 및 의회를 포함해 2실, 1단, 27과, 8개의 직속기관 및 사업소, 12개 읍면동으로 조직을 재편성한다.
개편의 방향은 민선 9기 공약사항을 효율적으로 추진하고 시민들이 체감할 수 있는 성과를 내는 시정을 구현하는 데 집중된다. 특히 농림수산환경국을 신설해 지속 가능한 농어촌 발전을 총괄하도록 할 계획이다.
또 기존의 '자치행정국'은 '행정복지국'으로 명칭이 변경돼 대시민 복지서비스를 시정의 최우선 가치로 삼겠다는 의지를 담았다.
폐광 이후 지역경제 전환을 위한 조직도 재정비하며 석탄산업전환지역사업단은 경제산업국 산하 직제로 개편, 대체산업 육성을 시의 주요 과제로 삼고 중단 없는 사업 추진에 나설 예정이다.
기존 체육 관련 부서는 체육진흥과와 체육시설과로 개편해 삼척시 직장운동경기 및 체육시설 조성사업을 효율적으로 추진하도록 했다.
삼척시 김동훈 총무과장은 "이번 조직개편은 민선 9기 공약사항을 성공적으로 완수하고 '경제는 강하게, 시민은 행복하게, 삼척은 새롭게'라는 시정 방침을 실현하기 위한 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com