신한은행, 최고 9% 적금 10만좌 판매

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 27일 신한 적금 9단 판매량 10만좌를 돌파했다고 밝혔다.
- 이 적금은 1년 만기 자유적립식으로 최고 연 9.0% 금리를 제공한다.
- 신규 고객과 카드 실적 고객에 우대금리를 주며 9월 30일까지 판다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 '신한 적금 9단' 판매량이 10만좌에 도달했다고 27일 밝혔다.
이 상품은 지난 14일 총 20만좌 한도로 출시한 1년 만기 자유적립식 적금이다. 기본이자율 연 3.0%에 우대이자율을 더해 최고 연 9.0%의 금리를 제공한다.
우대이자율은 신규 고객과 신한카드 이용 고객을 대상으로 차등 적용된다. 가입 직전 6개월 동안 신한은행 예·적금 및 주택청약 상품을 보유하지 않은 고객에게는 연 5.0%p, 신한카드 결제실적을 3개월 이상 충족하는 고객에게는 연 2.0%p의 우대이자율을 제공한다. 우대이자율은 최고 연 6.0%p까지 적용된다.
첫 적금 거래 고객이 오는 31일까지 30만원으로 신규 가입하면 우대이자율 연 6.0%p가 적용돼 최고 연 9.0% 금리를 받을 수 있다.
개인고객은 1인 1계좌로 가입할 수 있으며 매월 최대 30만원까지 자유롭게 납입할 수 있다. 신한은행 전국 영업점과 '신한 슈퍼SOL'을 통해 가입 가능하며, 9월 30일까지 잔여 10만좌를 판매할 예정이다.
romeok@newspim.com